WEC | Corvette Racing ritira le proprie auto dalla 24 Ore di Le Mans 2020

Come avevano anticipato alcune voci nei giorni scorsi, Corvette Racing ha deciso di ritirare le proprie vetture dalla prossima 24 Ore di Le Mans. Le due Chevrolet Corvette C8.R GTE non vedranno il debutto nella classica francese a causa della crisi economica conseguente alla pandemia di Coronavirus.

Corvette esce di scena per l’edizione 2020

Abbiamo assistito nei giorni scorsi il passo indietro di Porsche, e ora anche Corvette annullerà i propri piani per la maratona transalpina. Di fronte a un futuro non certamente roseo per l’industria automobilistica, la Casa statunitense ha deciso di non inviare le proprie vetture in Francia per quest’anno. «Corvette ha una lunga storia alla 24 Ore di Le Mans e la nostra decisione di non partecipare quest’anno non è stata facile» sottolinea Mike Ofiara, manager di Chevrolet. «Diversi fattori hanno contribuito, tra cui le condizioni attuali e i tempi per riprogrammare tutto. Siamo orgogliosi di essere stati invitati alla 24 Ore di Le Mans negli ultimi vent’anni e ci rammarichiamo di non partecipare quest’anno. Speriamo di avere l’opportunità di correre di nuovo a Le Mans».

Non vedremo la nuova C8.R a Le Mans

Corvette aveva a disposizione una nuova arma per l’assalto della 24 Ore: C8.R dispone di un nuovo motore centrale – e non più frontale come visto nelle precedenti versioni della racing americana – ed ha già visto il debutto nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Per quanto riguarda il FIA World Endurance Championship, si era visto un esemplare in pista nell’ultima 6 Ore di Austin ma era sembrata sottotono – si pensava infatti che le carte non erano ancora state scoperte proprio per Le Mans.

