WEC | ByKolles promossa per la 24 Ore di Le Mans, in programma anche Spa

Con il ritiro di SRT41 dal Garage 56 e delle due Porsche nella classe LMGTE-Pro, ByKolles ha guadagnato la possibilità di poter correre la prossima 24 Ore di Le Mans. La squadra austriaca punta a esserci anche alla 6 Ore di Spa-Francorchamps del FIA World Endurance Championship.

ByKolles si prepara per Spa e Le Mans

La squadra di Frederic Sausset aveva deciso un mese fa di ritirare la propria iscrizione a causa della pandemia di Coronavirus, che aveva messo in bilico il budget raccolto per correre la maratona francese. In quell’occasione, ByKolles era stata promossa a prima riserva se nel caso qualche altra vettura fosse stata richiamata indietro e ciò è successo con Porsche, che sarà al via solamente con due vetture ufficiali per via della futura crisi economica. Colin Kolles, proprietario della compagine austriaca, ha confermato a Sportscar365 che stanno preparando non solo la gara francese ma anche la 6 Ore di Spa-Francorchamps, programmata per agosto. «Sicuramente vogliamo esserci a Spa e a Le Mans» ha detto Kolles. «Per quanto riguarda i piloti, ovviamente ora ci sono alcune opzioni in più vista l’attuale situazione. Penso che la line-up sarà abbastanza buona: non è ancora stato deciso nulla, ma i driver disponibili sono tutti di altissima qualità».

Test in programma questa settimana in Germania

ByKolles dovrebbe testare la propria LMP1 questa settimana a Hockenheim, in attesa di ricevere il via libera. Già nella scorsa si erano visti alcuni team del panorama GT che avevano avuto la possibilità di effettuare alcuni giri, che conferma l’apertura della Germania dopo la pandemia. Gli austriaci puntano a scendere in pista anche allo Slovakia Ring e al Paul Ricard, soprattutto per verificare alcuni aggiornamenti – principalmente il kit aerodinamico – del proprio prototipo.

Copyright foto: ByKolles Racing