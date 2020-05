Porsche Esports Supercup | Doppietta di Benecke, Verstappen a podio

È andato in scena anche il secondo appuntamento della Porsche TAG Heuer Esports Supercup in quest’ultimo weekend. Dopo il round d’apertura a Zandvoort, a vincere entrambe le gare di Barcellona è stato Maximilian Benecke. Bene invece Max Verstappen, a podio nella Main Race.

Il resoconto delle due gare

Nella Gara Sprint da 15 minuti, Benecke aveva fin da subito gettato le basi per la sua prima vittoria stagionale. Il pilota tedesco, scattato dalla terza posizione sulla griglia di partenza, si è gettato subito sulla linea esterna ed è riuscito a sopravanzare Sindre Setsaas e Jarrad Filsell alla prima curva. L’alfiere del Team Redline si è poi liberato dei propri inseguitori, tagliando il traguardo con 1”2 di vantaggio su Setsaas, giunto 2° davanti a Filsell. In quarta posizione troviamo Tommy Østgaard, seguito da Dayne Warren. Il pole-setter Benecke ha mantenuto la calma anche nella Main Race da 30 minuti: il 25enne si è difeso bene allo start e, dopo 17 giri, ha preso la bandiera a scacchi. «Il round di apertura a Zandvoort è stato deludente, il mio team ha quindi lavorato duramente e testando con me durante la settimana, e questo ha dato i suoi frutti» ha detto il teutonico. «Le mie partenze sono state fantastiche e sono stato molto attento con le gomme. È così che sono riuscito a mantenere il mio vantaggio».

Verstappen finalmente a podio

Gara 2 si era fatta molto movimentata alle spalle di Benecke: Østgaard e Alejandro Sánchez si sono toccati dopo la partenza, finendo nel fondo. A beneficiare di tale situazione è stato Verstappen che, partendo dalla settima posizione, si è ritrovato al 3° posto dopo il primo giro. Setsaas è stato subito pressato e, successivamente, sorpassato in fondo al rettilineo nel corso della quarta tornata. Il pilota Red Bull in Formula 1 conquista così un ottimo podio, davanti a Setsaas, Warren e Filsell. Nella classifica generale, Warren conduce con 103 punti, seguito da Brian Lockwood e Joshua Rogers.

Barcelona, sprint race

1. Maximilian Benecke (D/Team Redline)

2. Sindre Setsaas (N/CoRe SimRacing)

3. Jarrad Filsell (AUS/Apex Racing Team)

4. Tommy Østgaard (N/VRS Coanda Simsport)

5. Dayne Warren (AUS/Logitech G Altus Esports)

Barcelona, main race

1. Maximilian Benecke (D/Team Redline)

2. Max Verstappen (NL/Team Redline)

3. Sindre Setsaas (N/CoRe SimRacing)

4. Dayne Warren (AUS/Logitech G Altus Esports)

5. Jarrad Filsell (AUS/Apex Racing Team)

Rankings after 2 of 10 events

1. Dayne Warren (AUS/Logitech G Altus Esports), 103 points

2. Brian Lockwood (USA/RaceKraft Esports), 99 points

3. Joshua Rogers (AUS/VRS Coanda Simsport), 90 points