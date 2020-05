Kartcross | Bossetti speranzoso per la stagione 2020: “Non vedo l’ora d’iniziare”

Lo avevamo raggiunto all’inizio dello scorso anno per il test sulla smart EQ fortwo e-cup e, successivamente, al termine del stagione nel Campionato Italiano Kartcross: Filippo Bossetti si prepara alla nuova stagione 2020, in attesa che venga ufficializzato il nuovo calendario dopo la sospensione dovuta alla pandemia di Coronavirus.

Filippo Bossetti in attesa dell’inizio della nuova stagione

Con la Fase 2 dello sport ormai alle porte, il nuovo calendario 2020 sta per essere ridiscusso. A livello di test si attendono ulteriori news, restando fiduciosi per il ritorno in pista al più presto. Non appena verranno ufficializzate le nuove date, insieme a team, sponsor e partners verranno inoltre ridiscussi i termini per la stagione in corso. «Finalmente delle buone notizie in arrivo dall’organizzazione, qualcosa si muove» ha detto Bossetti, che è pronto a fare il salto di qualità in questa stagione. «Non vedo l’ora di iniziare e penso di essere più pronto e motivato che mai. Molte cose sono ancora da definire sulla base del nuovo calendario ma siamo fiduciosi di poterci adattare a questa situazione e tornare in pista per un nuovo Campionato Italiano Rallycross».

Il recente curriculum di Filippi Bossetti

Il pilota novarese ha colto un 10° posto finale nella categoria kartcross, inclusa nel Campionato Italiano Rallycross, e quest’anno punta sicuramente a conquistare qualche vittoria. Il giovane italiano è uno dei driver da tenere sott’occhio, una possibile futura star per il rallycross nostrano dato che ha già diverse esperienze importanti tra cui un test con la Renault Clio RS RX DELLA rx Academy.