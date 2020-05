Formula E | Il nuovo team di Pizzuto si colora di rosso: ecco la nuova livrea provvisoria

Settimana scorsa vi avevano rivelato che un nuovo team stava programmando il proprio ingresso nella Formula E nel 2022, intervistando poi l’imprenditore italiano Gianfranco Pizzuto che risulta essere la figura chiave di questo progetto. Ieri è stata svelata invece la nuova livrea provvisoria.

I dettagli sulla nuova livrea

La monoposto elettrica prendere una colorazione completamente rossa – la tonalità Rosso Corsa, colore usato dai grandi costruttori italiani fin dagli albori delle corse automobilistiche. La scelta non è ovviamente casuale e riprende proprio il concetto dei colori nazionali, di quelle assegnazioni cromatiche che la AIACR – l’antenata dell’odierna FIA – aveva dato a ogni Federazione. Il Rosso Corsa ha contraddistinto (e lo fa tutt’oggi) le squadre italiane, con i grandi successi di Alfa Romeo, Ferrari, FIAT, Maserati e Lancia. L’adozione non è dovuta solo all’italianità del progetto: essendoci anche una collaborazione con la Turchia che non ha un colore prefissato, si è deciso di adottare i colori della bandiera nazionale. Come possiamo vedere dall’immagine, sul musetto anteriore e sullo spoiler posteriore c’è il tricolore italiano, mentre campeggiano anche il logo di Scuderia-E e di Imecar Elektronik, che svilupperà le batterie dell’auto.

Chi è Gianfranco Pizzuto?

L’imprenditore si definisce come uno dei pionieri dell’elettrico ed è stato, tra l’altro, uno dei primi a finanziare la Fisker Karma, un’auto ibrida elettrica prodotta dalla Fisker Automotive. La società, di cui è stato co-fondatore e che ha avuto anche un sostegno economico da parte di Leonardo Di Caprio, è finita in bancarotta nel 2014, acquistata poi dalla Wanxiang Corporation. L’italiano è anche fondatore e AD di Scuderia-E, società che importa veicoli a emissioni zero.