IMSA | Wickens e Keselowski al via a Road America nella iRacing Pro Series

Ci saranno Robert Wickens e Brad Keselowski nel prossimo appuntamento dell’IMSA iRacing Pro Series, la serie virtuale della federazione nordamericana. Sul tracciato di Road America, nella gara programmata per il 14 maggio, ci saranno un totale di 50 piloti.

Wickens si mette in gioco nell’IMSA

Una bella sorpresa vedere in azione il pilota canadese, che salirà a bordo di una Porsche 911 RSR di Pfaff Motorsport. Si tratta di un ritorno alle corse, seppur virtuali, per il 31enne originario di Toronto, rimasto su una sedia a rotelle dopo il terribile incidente di Pocono nella IndyCar Series del 2018. «Pfaff è stata una parte importante della mia carriera nei kart con il loro coinvolgimento nella Sunoco Ron Fellows Karting Championship. È davvero emozionante unire le forze quasi 20 anni dopo!» ha detto Wickens. «Le sim-racing saranno una parte importante del mio ritorno alle corse. Non vedo davvero l’ora di vedere quali nuove sfide che derivano da una serie diversa [rispetto alla IndyCar, ndr] a bordo della Porsche».

Tutti gli altri protagonisti al via

Vedremo anche il front-runner della NASCAR Cup Series Keselowski, pilota del Team Penske che ha vinto un campionato nel 2012. A lui si uniranno anche altri grandi protagonisti dell’endurance: a cominciare da Earl Bamber, due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans; Felipe Nasr, campione dell’IMSA nel 2018; poi ancora Laurens Vanthoor, Ben Keating, Agustin Canapino. Ovviamente non può mancare l’armata BMW, che conferma come sempre Bruno Spengler, Nicky Catsburg e Philipp Eng. Appuntamento a giovedì prossimo a mezzanotte sui canali Facebook e YouTube di iRacing.

IMSA iRacing Pro Invitational, WeatherTech Presents IMSA iRacing at Road America: entry list

