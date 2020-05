GTWC Europe | SRO E-Sports GT Series: l’anteprima di Spa-Francorchamps

Questa domenica torna la SRO E-Sport GT Series, il campionato virtuale in sostituzione del GT World Challenge powered by AWS. Dopo il primo appuntamento di Silverstone di due settimane fa, i piloti protagonisti correranno a Spa-Francorchamps.

Button conferma, al via anche Vergne

In attesa di vedere le auto in azione sulla vera pista di Spa-Francorchamps a ottobre per la 24 Ore, il GT World Challenge metterà in scena la sfida virtuale su Assetto Corsa Competizione, il simulatore creato da Kunos Simulazioni che organizza la serie assieme ad AK Informatica. Nel round di apertura è stato Jordan Pepper, a bordo della sua Bentley Continental GT3, a trionfare davanti a tutti, regalandosi il primo successo nella classe Pro. Per quanto riguarda i Silver – ovvero i sim-driver – è stata la McLaren 720S a conquistare l’oro grazie a Patrick Selva. I due marchi saranno penalizzati questo weekend, dovendo scontare un peso aggiuntivo per favorire gli altri costruttori. Invariata la lista dei partecipanti, anche se mancherà il pilota della Ferrari in Formula 1 Charles Leclerc. Jenson Button sarà di nuovo al via con una McLaren arricchita dalla livrea del suo team, mentre la novità è rappresentata da Jean-Éric Vergne.

Gli orari di domenica

Il weekend belga vede i seguenti orari: alle 13.45 cominceranno le trasmissioni, mentre alle 14.00 ci sarà la manche dei Pro; successivamente andranno in scena i Silver alle 15.15. Il calendario poi proseguirà di settimana in settimana: Nürburgring (17 maggio), Barcellona (31 maggio) e un tracciato da definire (14 giugno. La conclusione è prevista con un altro appuntamento successivo e con data ancora da svelare.

SRO E-Sports GT Series 2020: entry list Pro e Silver