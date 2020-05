GTWC Europe | Mercedes-AMG GT3 Evo già in pista con SPS Automotive Performance

La crisi sanitaria globale dovuta al Coronavirus sta man mano diminuendo e le stringenti norme che hanno tenuto fermi i campionati e i team stanno per diventare più “soft”. La Mercedes-AMG GT3 Evo di SPS Automotive Performance è la prima auto ritornata in pista in un test a Hockenheim.

Ad Hockenheim i primi test dopo la pandemia di Coronavirus

Il team, con sede a Stoccarda (Germania), partecipa al GT World Challenge Europe powered by AWS e all’International GT Open, oltre a competere nella Michelin Le Mans Cup. Nei giorni scorsi ha completato una serie di test divisi in più giornate – si ipotizzano tre – ad Hockenheim, portando in pista quattro piloti: Nico Bastian, Christian Hook, Manuel Lauck e Florian Scholze erano presenti sul tracciato tedesco. Non solo SPS: anche altre squadre hanno preso parte alle giornate: Leipert Motorsport (con una Lamborghini Huracán Super Trofeo e una Mercedes-AMG GT4), Equipe Vitesse con la sua Mercedes-AMG GT3 Evo e Allied Racing con una Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Dalle foto apparse sui social, i meccanici di SPS indossavano tutti le mascherine.

Una prima apertura per correre in pista

«Essere autorizzati a tornare in pista è una bella sensazione, anche se è solo per i test» ha detto Stephan Sohn, Team Principal di SPS. «In condizioni normali, saremmo già nel bel mezzo della stagione in questo momento. Purtroppo, la 24 Ore di Dubai a gennaio è stata l’unica gara in cui siamo stati in grado di competere finora quest’anno. Speriamo di poter riprendere abbastanza presto le normali attività di gara ma, naturalmente, la salute ha la priorità principale».

Copyright foto: GT World Challenge Europe powered by AWS (in occasione dei test al Paul Ricard)