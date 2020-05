WTCR | PWR Racing Team non conferma la propria presenza, interesse verso l’ETCR

Daniel Haglöf, Team Manager e pilota di PWR Racing Team, ha dichiarato a TouringCarTimes di essere interessato all’ETCR, la nuova serie turismo per vetture completamente elettriche. Non ha invece confermato di avere in programma di correre nel FIA WTCR.

I dubbi sulla partecipazione al WTCR

PWR Racing è stato il team di punta di Cupra nel Mondiale Turismo, gestendo due León TCR affidate Mikel Azcona e, ovviamente, ad Haglöf. Lo spagnolo, campione in carica del TCR Europe, è riuscito a cogliere un’incredibile vittoria in Portogallo e un 6° posto finale in campionato, mentre lo svedese solamente un podio. Inoltre, a Macao si è visto Robert Dahlgren che era fresco vincitore del STCC TCR Scandinavia. Purtroppo, Cupra ha annunciato il suo passo indietro dal WTCR per concentrarsi sull’ETCR, ma ha già messo in vendita la nuova Leon Competición TCR che è stata acquistata proprio dalla squadra nordica per un nuovo assalto all’STCC con Dahlgren e Mikaela Åhlin-Kottulinsky – prima che arrivasse lo stop forzato per il Coronavirus.

Ipotesi ETCR molto più concreta

Haglöf ha quindi parlato dei prossimi programmi, dicendo che: «Saremo di nuovo nell’STCC quest’anno, ma oltre a ciò non posso confermare o negare nulla. Dovremo vedere le possibilità che avremo. Non abbiamo ancora in consegna le nuove auto perché la Spagna è stata completamente chiusa. Stiamo discutendo regolarmente con loro settimanalmente per cercare di portare qui le auto». Con i dubbi per il WTCR, aumenta invece la concretezza per l’ETCR dove Cupra è impegnata in prima linea: «Vogliamo esserci. Siamo estremamente interessati all’ETCR, ma in questa fase non conosco abbastanza i dettagli».

