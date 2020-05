WEC | Porsche studia la fattibilità di un programma LMDh

Porsche sta studiando formalmente la fattibilità di un programma endurance con le LMDh. Il costruttore tedesco, già in tempi non sospetti interessato alla nuova classe dell’IMSA, è rimasto soddisfatto del regolamento tecnico pubblicato poche ore fa assieme all’ACO.

Porsche interessata già da gennaio

ACO e IMSA hanno svelato oggi tutti i dettagli sulle LMDh che potranno prendere parte non solo al WeatherTech SportsCar Championship ma anche al FIA World Endurance Championship. Si tratta di una formula molto economica rispetto alle Le Mans Hypercar e molti si sono dichiarati interessati, tra cui McLaren e ora (quasi) ufficialmente anche Porsche. «Apprezziamo molto l’idea d’avere una classe prototipi in comune tra IMSA e il FIA WEC», aveva dichiarato Michael Steiner, componente del CdA Porsche e direttore della divisione Ricerca e sviluppo, ad AutoHebdo. «Questa nuova collaborazione è un momento storico per il nostro sport. Attualmente non abbiamo né i dettagli né i regolamenti, è troppo presto quindi per giudicare l’interesse che potremmo avere per un impegno in questa nuova categoria LMDh. Il fatto che un costruttore possa correre con la stessa macchina in IMSA e nel mondiale Endurance FIA, che possa contendere la vittoria generale nei due campionato endurance più importanti al mondo, è un’idea eccellente».

Già allo studio un possibile programma

Fritz Enzinger, a capo di Porsche Motorsport, è stato raggiunto da Sportscar365 e ha confermato che lo studio è in corso. «ACO e IMSA hanno soddisfatto le nostre aspettative», ha detto. «Sarà possibile competere per la vittoria nelle più importanti serie endurance con una sola auto. ora stiamo iniziando lo studio commissionato dal nostro CdA».

Copyright foto: Porsche