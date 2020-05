La fantascientifica Tarso Marques Concept per il Campionato endurance brasiliano [VIDEO]

Vi ricordate di Tarso Marques? Il pilota brasiliano è uno dei tanti protagonisti della Formula 1 tra la fine degli anni Novanta e dei primi anni Duemila, prendendo parte a ben 24 Gran Premi con la Minardi. Ora, il carioca ha costruito un prototipo davvero spaziale per il Campionato endurance brasiliano.

Tarso Marques Concep, un razzo per il Campionato endurance brasiliano

Come siete abituati a vedere in questo spazio, solitamente proponiamo dei rendering avveniristici che, nel concreto, risultano essere solo degli esercizi di stile. Marques invece non scherza affatto: su Twitter è stata pubblicata infatti una foto (di un anonimo) della Tarso Marques Concept, un sorprendente prototipo con un motore V6 turbo pronto a correre nel Brazilian Endurance Championship. La concept car fa veramente paura solamente a guardarla: le misure dicono 4,78 metri di lunghezza per appena 1,35 di larghezza, mentre l’altezza è ignota ma possiamo solo immaginare che è estremamente bassa. L’aerodinamica è davvero estrema e non si può non notare l’enorme spoiler posteriore che ha tre punti di congiunzione con il resto della carrozzeria. Le prestazioni sono sconosciute, ma non vediamo l’ora di vederla in pista.

The new Tarso Marques Concept prototype for the Brazilian Endurance Series🇧🇷 is something out of this world…😱 📸unknown pic.twitter.com/62FylDXntA — Sergio Fonseca (@SergioFonseca8) May 6, 2020

Già in azione in pista per alcune prove private

Da quello che apprendiamo, la macchina ha già svolto dei test due settimane fa ed è pronta a scendere in pista appena finirà la quarantena in Brasile dovuta alla pandemia di Coronavirus.