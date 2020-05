ETCR | Hyundai trasferisce il successo della i30 N TCR nella nuova Veloster elettrica

L’esperienza e i successi accumulati nel giro di due anni nel FIA WTCR – e anche nel WRC – ha permesso a Hyundai di diventare una delle Case più forti nel panorama sportivo. Ora, il Marchio coreano punta a dare il massimo nell’ETCR con la sua Veloster N elettrica.

Tanti successi nel panorama TCR

La categoria TCR ha dato l’opportunità a Hyundai di dare prova delle proprie capacità in ambito motorsport: la vettura da corsa i30 N TCR ha dimostrato come un veicolo di produzione può essere una base ottimale per sviluppare un’auto da corsa competitiva. Sin dal suo debutto, la i30 N TCR si è mostrata altamente competitiva in diversi campionati di tutto il mondo, aggiudicandosi il combattuto titolo piloti nel Mondiale WTCR per due anni consecutivi, come anche titoli nelle serie nazionali (Germania, Russia, Malesia e Australia) e internazionali (Europa, Asia, Nord America). «L’i30 N TCR ha un pacchetto eccellente sotto tutti i punti di vista. La tenuta di strada, il motore, il bilanciamento del telaio – è tutto davvero convincente», ha commentato Gabriele Tarquini, campione del mondo WTCR 2019.

Lo sviluppo della nuova Veloster N ETCR

Lo sviluppo di una vettura ETCR è l’opportunità ideale per Hyundai Motorsport di unire la propria esperienza nel TCR – con i30 N TCR e Veloster N TCR – alle propulsioni alternative, aggiungendo una nuova dimensione al successo e alla strategia del brand nel motorsport. Basata sulla Veloster N, la Veloster N ETCR è la prima auto elettrica da corsa di Hyundai con trazione posteriore e un motore elettrico montato in posizione centrale, una prima volta assoluta per Hyundai Motorsport. La vettura è stata sviluppata specificatamente per la nuova categoria ETCR, che farà il suo debutto nel 2020. La batteria da 798 Volt di Williams Advanced Engineering, posizionata nel pianale dell’auto, ha un output di 500 kW di picco massimo e di 300 kW continuo.

Grandi progressi per l’elettrica di Hyundai

La Veloster N ETCR trae ispirazione dall’esperienza di Hyundai Motorsport nella progettazione di vetture da competizione e – come i20 R5, i20 Coupe WRC, i30 N TCR e Veloster N TCR – è costruita presso la sede centrale ad Alzenau (Germania). «Ovviamente c’è un’enorme differenza nel modo in cui la potenza viene erogata dal motore elettrico rispetto a quanto fa un propulsore tradizionale a benzina. L’accelerazione è poderosa, e penso sia uno degli aspetti migliori dell’auto», ha dichiarato Augusto Farfus, pilota ETCR per Hyundai Motorsport. «Abbiamo ancora una parte di sviluppo da completare, ma abbiano fatto già grandi progressi nei test con la Veloster N ETCR. La i30 N TCR è stata la prima auto da corsa di Hyundai Motorsport e ha raccolto grandi successi in tutto il mondo. Credo che la Veloster N ETCR – come prima vettura elettrica da corsa del brand – possa avere lo stesso successo».