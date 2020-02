smart EQ fortwo e-cup | Disponibile il calendario 2020: ecco Pergusa e Varano

È stato ufficialmente pubblicato il calendario del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport 2020, che vede protagoniste le smart EQ fortwo e-cup. Si comincia con il gran galà a Roma, debuttando poi ad aprile e proseguendo per un totale di sei appuntamenti.

Si “parte” da Roma con la Formula E

Per il terzo anno consecutivo, lo straordinario scenario dell’ePrix di Roma battezzerà la stagione agonistica del campionato elettrico con una parata sulle stesse strade calcate dai protagonisti della Formula E. L’Autodromo dell’Umbria di Magione ospiterà il primo round stagionale nel weekend del 18 e 19 aprile, seguito poi dal Misano World Circuit nel fine settimana del 23 e 24 maggio, per dividere le emozioni del weekend insieme allo spettacolare FIA European Truck Racing Cup. Dopo le prime due gare, le smart e-cup voleranno in Sardegna insieme ad ACI Sport, in occasione della tappa italiana del WRC, per mostrare tutte le potenzialità delle vetture elettriche e della mobilità sostenibile all’interno dello splendido parco naturale di Porto Conte.

Pergusa e Varano le novità del 2020

Doppio l’appuntamento sul tracciato di Vallelunga, che vedrà le smart e-cup impegnate nel weekend del 20 e 21 giugno e del 12 e 13 settembre. Il secondo round sul tracciato romano vedrà le vetture del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport alternarsi in pista con le potenti vetture della NASCAR Whelen Euro Series. Condensate in un elettrizzante finale di stagione le due novità 2020: l’autodromo siciliano di Pergusa ospiterà per la prima volta una gara per vetture elettriche nel weekend del 10 e 11 ottobre, mentre il gran finale dell’appassionante stagione 2020 vedrà protagonista il Circuito Riccardo Paletti di Varano il 24 e 25 ottobre.

Il calendario 2020 del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative: