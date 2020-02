WRC | Toyota testa a sorpresa la vettura per il 2021, basata sulla GR Yaris [VIDEO]

Chi ben comincia è a metà dell’opera, e Toyota Gazoo Racing ha deciso di non perdere tempo e di gettare le basi del WRC 2021, sebbene l’attuale stagione sia appena cominciata.

Primi test in Finlandia per la Toyota Yaris WRC 2021

La squadra diretta da Tommi Mäkinen, in maniera inaspettata, ha infatti iniziato i test della vettura che vedremo in azione il prossimo anno, e che si sono svolti in Finlandia (dove ha sede il team, e dove dovevano avere luogo le prove in vista del Rally di Svezia della prossima settimana, poi misteriosamente annullate sebbene si siano comunque già svolte nelle settimane natalizie). Con a bordo Juho Hänninen, già pilota ufficiale Toyota nel WRC e navigatore per Jari-Matti Latvala la prossima settimana in Svezia, l’auto ha macinato i primi chilometri sulla neve e, dalle prime immagini carpite sul web, possiamo notare come il modello si basi sulla Toyota GR Yaris, la vettura recentemente presentata al Tokyo Auto Salon dello scorso mese.

👀 Today our test driver Juho Hänninen is testing the #YarisWRC design for 2021…



🚗 It incorporates what we’ve learned since our return to the #WRC in 2017, and adds the character of the GR Yaris that was launched at Tokyo Auto Salon pic.twitter.com/FFiWzLJtVA — Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) February 7, 2020

La cosa curiosa è che parliamo di una sportiva stradale che riprende soluzioni e tecnologie derivate dagli esemplari WRC. Il cerchio si chiude con il travaso di questa specie di ibridazione nella prossima Toyota Yaris WRC che dovremmo vedere in azione il prossimo anno nel Mondiale. Come ha spiegato lo stesso Mäkinen, «con il lancio della Yaris GR al Tokyo Auto Salon volevamo assicurarci che la nostra World Rally Car condividesse alcune funzionalità con una vettura del genere disponibile per gli utenti Toyota in tutto il mondo. Vogliamo correre eventi in tutto il globo con una vettura il più simile possibile a quella che abbiamo sviluppato per le strade».

Crediti Video: Lescano MotorSport