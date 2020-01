ACI Rally Italia Talent | Appuntamento con la seconda tappa a Siena, sempre con Suzuki Auto Ufficiale

Archiviata la prima tappa dell’ACI Rally Italia Talent 2020, che ha dato il via alla fase delle selezioni lo scorso weekend da Cremona, il format per lanciare piloti non professionisti nel mondo dei nostri rally prosegue in Toscana.

La seconda tappa dell’ACI Rally Italia Talent 2020

Da domani, venerdì 17, sino a domenica 19 l’appuntamento si rinnoverà infatti sul Circuito di Siena situato a Castelnuovo Berardegna. Ancora una volta i partecipanti (abbiamo ormai superato quota 9.600 iscrizioni, superando per ora di misura i 9.299 che diedero la loro disponibilità lo scorso anno) saliranno a bordo delle Suzuki Swift Sport, Auto Ufficiale dell’ACI Rally Italia Talent, per mettersi alla prova alla guida della scattante 1.4 Boosterjet e tentare così l’accesso alle fasi successive, verso la finalissima che incoronerà i vincitori in ogni categoria, compresi quelli assoluti che potranno così partecipare – a titolo gratuito – in un degli eventi dei Campionati Italiani Rally o i Trofei titolati di ACI Sport. Non solo: come novità di quest’anno ci sarà la possibilità per i vincitori della nuova categoria riservata agli Under 23 di gareggiare in sei appuntamenti del Suzuki Rally Cup all’interno del CIR, sempre senza alcun costo a loro carico.

Ricordiamo ancora una volta l’apertura del Talent anche ai piloti disabili che soffrono di paraplegia agli arti inferiori, che potranno misurarsi con il sofisticatissimo simultatore Hap Simulator di MC Sim, sviluppato grazie anche al contributo del pilota Alessandro Cadei, costretto da dieci anni alla sedia a rotelle dopo un incidente al Rally Città di Torino, tornato poi recentemente a correre grazie alla sua incrollabile tenacia. Gli aspiranti piloti disabili che si iscrivono al Talent, inoltre, potranno provare anche una Swift opportunamente modificata da Handytech, realtà piemontese di Moncalvo d’Asti.

ACI Rally Italia Talent 2020: le prossime tappe

25 – 26 gennaio: Sardegna – Pista del Corallo (SS)

31 gennaio-2 febbraio: Lazio – Circuito Internazionale di Viterbo (VT)

7-9 febbraio: Veneto – Adria International Raceway (RO)

21-23 febbraio: Abruzzo – location da definire

28 febbraio-1 marzo: Puglia – Autodromo del Levante (BA)

6-8 marzo: Piemonte – Circuito Internazionale di Busca (CN)

13-15 marzo: Sicilia – Autodromo di Pergusa (EN)