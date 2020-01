ACI Rally Italia Talent 2020, si comincia da Cremona (e con Suzuki come Auto Ufficiale)

Comincia la stagione 2020 dell’ACI Rally Italia Talent, giunto alla settima edizione e con al fianco anche quest’anno Suzuki come partner principale.

La prima tappa dell’ACI Rally Italia Talent 2020

Questo weekend, da oggi sino a domenica 12, il Cremona Circuit di San Martino del Lago ospiterà la prima tappa del processo di selezione per individuare i prossimi equipaggi amatoriali a competere (a titolo gratuito) in una gara rally nazionale. In tutto saranno nove gli appuntamenti prima della fase delle semifinali e finali che si svolgeranno in primavera: intanto il primo round dell’ACI Rally Italia Talent 2020 sembra partire con il piede giusto, visto che a dare la propria adesione sono stati all’incirca mille partecipanti, di cui oltre l’ottanta per cento ragazzi del Duemila, 38 Under 18 e 79 donne. Un inizio incoraggiante per la serie nata nel 2014 e che l’anno scorso registrò il record di 9.299 iscritti, tra i quali svettarono a livello assoluto i vincitori Luca Insalata e Lorenzo Lamanda (equipaggio che ottenne così di diritto la partecipazione al Rally Due Valli a bordo della Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RS).

Il Rally Italia Talent si apre al mondo della disabilità

Ricordiamo che la partecipazione è aperta agli aspiranti rallisti dai 16 anni in su (previa liberatoria dei genitori per i minorenni) e non è necessario quindi avere la patente o una licenza: un format molto democratico che sin dal 2014 punta ad aprire la disciplina ai tanti appassionati e, perché no, formare i rallisti italiani di domani. Inoltre non manca l’enfasi sulla sicurezza stradale, problema che negli ultimi tempi sta avendo una certa gravità in Italia visto un certo deficit culturale legato a questo aspetto: non a caso il format gode del patrocinio della campagna FIA – Action for Road Safety.

Novità di quest’anno la possibilità data ai piloti disabili di poter partecipare alle selezioni: nella prima tappa avranno a disposizione la struttura Hap Simulator, un simulatore di guida ideato da MC Sim, studiato per chi è affetto da disabilità e che non ha pari in Europa; in quella successiva, invece saliranno a bordo della vettura fornita da Handytech.

Al fianco dell’ACI Rally Italia Talent 2020 ci sarà ancora una volta Suzuki, che fornirà la prestante e reattiva Swift Sport 1.4 Boosterjet come Auto Ufficiale in sette esemplari a disposizione degli iscritti sino alla finalissima. A tal proposito si lega alla casa di Hamamatsu un’altra novità dell’edizione di quest’anno, ovvero il premio Rally Italia Talent Dream, riservato ai rallisti Under 23 e che mette in palio l’iscrizione gratuita a sei tappe del Suzuki Rally Cup inserite all’interno dei Campionati Italiani. Confermate le altre classifiche oltre quella Assoluta, e quindi Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati e Non Licenziati.

Calendario selezioni ACI Rally Italia Talent 2020

10/11/12 gennaio – Lombardia – Cremona Circuit (CR)

17/18/19 gennaio – Toscana – Circuito di Siena (SI)

24/25 gennaio – Sardegna – Pista del Corallo (SS)

1/2 febbraio – Lazio – Circuito Internazionale di Viterbo (VT)

7/8/9 febbraio – Veneto – Adria International Raceway (RO)

14/15/16 febbraio – Puglia – Autodromo del Levante (BA)

21/22/23 febbraio – Abruzzo – location da definire

6/7/8 marzo -Piemonte – Circuito Internazionale di Busca (CN)

13/14/15 marzo – Sicilia – Autodromo di Pergusa (EN)