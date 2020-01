Alfa Romeo Giulia DTM: la fantasiosa livrea Bosch di LP Design [RENDERING]

Gli appassionati desiderano sempre più la presenza di Alfa Romeo nel DTM, campionato in cui ha dominato a metà degli anni ’90. Dopo aver visto già alcune interpretazioni in precedenza, LP Design ci regala un’altra visione speciale della Giulia DTM con colorazione Bosch.

Alfa Romeo Giulia DTM: solo un’ipotesi?

Un imponente alettone posteriore, una serie di appendici aerodinamiche su tutto il corpo vettura che aumentano l’imponenza della vettura e una colorazione grigia abbinata al rosso e al nero: sono queste le caratteristiche estetiche principali della nuova interpretazione stilistica dell’ipotetica Alfa Romeo Giulia DTM, realizzata come al solito da Lorenzo Prati, in arte LP Design. La pagina Facebook del progetto del giovane veneto ha svelato un nuovo bozzetto della vettura della casa del Biscione per il campionato DTM, che l’Alfa Romeo vinse nel 1993 con la 155 V6 guidata da Nicola Larini e dal quale è assente da oltre vent’anni.

DTM e Super GT per una strada comune

La scelta dello sponsor non è casuale: infatti, Bosch è da anni il brand principale della serie turismo tedesca, che sta cercando in questi ultimi anni di espandersi e trovando un comune accordo con il Super GT, sfociato poi nella Dream Race svoltasi al Fuji a novembre. Uno scenario che potrebbe interessare ad Alfa Romeo, impegnata solamente in Formula 1 dopo aver rilevato la Sauber e in forma non ufficiale nel WTCR – anche se Romeo Ferraris ha annunciato l’uscita di scena, per concentrarsi sullo sviluppo della Giulia ETCR per l’apposito campionato elettrico. Chissà cosa ci riserverà il futuro, soprattutto per gli appassionati di Alfa Romeo…

Crediti immagine copertina: LP Design