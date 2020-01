Il colpo del mercato rally 2019 si presenta al mondo nelle nuove vesti di pilota Hyundai Motorsport: parliamo di Ott Tanak che, assieme al suo copilota Martin Järveoja, è pronto per debuttare con la scuderia di Alzenau nel WRC 2020.

Primi approcci di Tanak con la Hyundai i20 WRC

L’ex equipaggio Toyota affronterà la stagione completa nel Mondiale Rally a partire dal primo appuntamento che si correrà a Monte Carlo tra poche settimane e, pur essendo i campioni iridati uscenti del WRC, avrà il numero 8 sulle fiancate della loro Hyundai i20 Coupé WRC. A proposito della vettura, Tanak e Järveoja hanno già avuto modo di provare il sedile per definirne la migliore comodità ed ergonomicità in vista della loro stagione competitiva. Inoltre hanno incontrato lo staff di stanza ad Alzenau, acclimatandosi nella loro nuova realtà; il nuovo equipaggio Hyundai ha infine svolto di recente un primo test con la vettura in Francia, nella regione di Sisteron.

Commenta a tal proposito Tanak: «Nel breve lasso di tempo che abbiamo avuto il mese scorso, ci siamo subito messi al lavoro ed siamo stati subito molto occupati. Tutti ci hanno dato il loro pieno supporto. Ho ancora molti membri del team da conoscere, ma questo è normale all’inizio di un nuovo rapporto. Ho trovato il team estremamente appassionato e concentrato».

Un nuovo capitolo per Tanak e Hyundai

Tanak promuove il suo primo approccio alla i20, sostenendo di essersi «trovato a suo agio» e «positivamente sorpreso». «Ogni vettura ha una sua personalità, ma finora posso dire che la i20 Coupe WRC è un pacchetto completo e versatile. Abbiamo ancora qualche giorno di test prima di Monte-Carlo e saremo pronti per la prima sfida».

Freschi del titolo nel WRC, Tanak e Järveoja hanno dovuto voltare pagina e ripartire con un nuovo capitolo della loro carriera. «Abbiamo appena vinto il nostro primo titolo WRC – spiega l’estone – ma un nuovo anno significa che ricominciamo da zero. Darò tutta la mia esperienza alla squadra e insieme lavoreremo duramente per difendere il nostro titolo, e quelli del team». Infine Tanak chiosa: «In questa stagione, tutto è possibile. Ho una squadra forte alle mie spalle, quindi combatteremo duramente. Condividiamo sicuramente la stessa fame e le stesse aspirazioni. Non vedo davvero l’ora di iniziare la nostra stagione al Rallye Monte Carlo».

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport