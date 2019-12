Dakar | Gli italiani per le quattro ruote, dalla categoria Auto ai Camion

Prosegue la marcia di avvicinamento alla Dakar 2020, che scatterà il 5 gennaio dalla inedita location dell’Arabia Saudita. E noi continuiamo a scoprire gli italiani in gara, dopo avervi elencato quelli che correranno nella categoria Moto.

Dakar 2020: gli italiani nella categoria Auto

Diamo adesso uno sguardo ai protagonisti sulle quattro ruote, a cominciare dal settore delle Auto che conta soltanto due equipaggi battenti bandiera tricolore. Anzitutto, al via della 42esima edizione della corsa troveremo il duo formato da Andrea Schiumarini ed Enrico Gaspari, a bordo della Mitsubishi Pajero WRC Plus per R Team. Dopo il cinquantaquattresimo posto nel 2019 e la soddisfazione di aver completato la sua prima Dakar, il pilota ed imprenditore già terzo nell’edizione 2012 del Tuareg Rally in Marocco si appresta a concedere il bis nel rally raid più leggendario al mondo, con al fianco l’esordiente alla Dakar Gaspari.

L’altro equipaggio italiano nella categoria Auto è quello formato da Marco Carrara e Leonardo Cini, anch’essi sulla stessa vettura e per il medesimo team. Entrambi hanno una esperienza pregressa nel mondo dei rally, off road e competizioni baja, ma sempre per entrambi sarà la loro prima volta insieme alla Dakar (Cini l’ha corsa nel 2017, ma parte di un equipaggio a bordo di un camion).

Dakar 2020: gli italiani nei Side by Side

Passiamo ora ai Side by Side per parlare di una autentica leggenda della Dakar, ovvero Camelia Liparoti, alla sua dodicesima Dakar (consecutiva!). Fino al 2017 l’ha percorsa in quad, ottenendo come miglior risultato assoluto un nono posto nel 2012, mentre nel 2013 si è classificata prima tra le donne in gara. Poi, dal 2018, il cambio di mezzo, passando così ai SxS, veicolo sul quale la Liparoti ha dichiarato di trovarsi estremamente a suo agio. Dopo il 37esimo posto ottenuto nel 2019 con un equipaggio tutto al femminile (completato dalla moglie di Nani Roma, Rosa Romero), nel 2020 questa agile e tostissima ragazza classe 1973 non ritroverà a suo fianco la copilota del 2019, costretta al forfait per un incidente in moto (sta bene, ma ovviamente non potrà gareggiare in Arabia Saudita). Al suo posto, a bordo assieme alla Liparoti dello Yamaha YXZ1000R, ci sarà la fisioterapista, motociclista e già pilota e copilota sui SxS Annett Fisher, autrice di diversi podi al Tuareg Rally e terza lo scorso anno al Merzouga Rally.

Sempre nei Side by Side scatteranno tra i nostri italiani gli equipaggi formati da Michele Cinotto e Marco Arnoletti, Fabio del Punto e Giacomo Tognarini ed il debutto del campione italiano Cross Country 2017 Elvis Borsoi, con Stefano Pelloni al suo fianco a bordo del Can-Am Maverick X3 XRS.

Dakar 2020: gli italiani nella categoria Camion

Infine, diamo uno sguardo ai nostri equipaggi sui Camion: per ItalTrans avremo la squadra in cui figura il veterano della Dakar (nonché fondatore della compagnia che li porterà in gara) Claudio Bellina, assieme al copilota Giulio Minelli ed il meccanico Bruno Gotti; su un Unimog 400 di Mercedes per Orobica Raid troveremo invece Antonio Cabini – Giulio Verzeletti – Carlo Cabini ed infine Paolo Calabria, alla quinta Dakar, Loris Calubini e Giuseppe Fortuna, sempre per Orobica Raid.