Monza Rally Show | Neuville e Sordo danno spettacolo sulle Hyundai i20 WRC [VIDEO]

Ieri è andata in archivio l’edizione 2019 del Monza Rally Show, dominata in lungo ed in largo dal nostro Andrea Crugnola: l’evento di quest’anno ha retto l’assenza di un nome nazionalpopolare come quello di Valentino Rossi, scaldando il pubblico con i successi del varesino (magari più di nicchia, ma comunque con una fanbase molto solida e più ampia di quanto si possa credere) e le prestazioni offerte resto della start list di assoluto pregio, dove spiccava anche la spedizione degli Hyundai Motorsport.

I piloti Hyundai in azione al Masters’ Show

I quattro piloti della scuderia di Alzenau trionfatrice del WRC 2019 erano attesi nel clou dell’evento, ovvero il Masters’ Show: tre di essi, Dani Sordo, Andreas Mikkelsen e Craig Breen, avevano già gareggiato lungo le otto prove speciali del Monza Rally Show a bordo delle Hyundai i20 R5, con in particolare lo spagnolo classificatosi secondo alle spalle di Crugnola (quinto Breen, sesto Mikkelsen). Il vicecampione del mondo rally 2019 Thierry Neuville invece si è aggregato per la sfida del Masters’ Show di domenica, dove gli alfieri Hyundai sono saliti a bordo della i20 WRC.

La sfida sul rettilineo del circuito di Monza è stata poi vinta da Crugnola, che ha bissato così il successo nella parte di programma delle otto prove speciali precedenti; Sordo ha chiuso degnamente il suo weekend positivo sulla pista brianzola classificandosi come il più veloce sulle i20 WRC con il tempo di 4:11.36, battendo il compagno di squadra Neuville che ha invece fermato le lancette a 4:12.18 (pagando tra l’altro un piccolo impatto sulle recinzioni). I due hanno quindi approfittato dell’occasione per regalare al pubblico un po’ di spettacolo all’insegna dell’adrenalina e della sana ignoranza che non guasta mai: la prova nel video in testa all’articolo girato dall’utente Thomas McGauran, con il belga ad offrire la sua specialità di casa, le ciambelle con la i20, e Sordo che rilancia derapando attorno alla vettura del collega.

