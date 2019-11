CIR | Ecco le date dei Campionati Italiani Rally 2020

Messo tra parentesi il caos generatosi quest’anno e salito ai livelli di guardia con i fatti del Tuscan Rewind, il Campionato Italiano Rally guarda avanti ed ufficializza le date del calendario 2020.

Nella giornata di oggi, presso la sede dell’ACI a Roma, la Commissione Rally ACI Sport ed il suo presidente Daniele Settimo hanno riunito l’assemblea degli organizzatori per comunicare i weekend scelti per le otto prove che comporranno il CIR 2020, ma non solo: sono state svelate le date anche per il Campionato Italiano WRC e quello Terra, più le gare valide per la Coppa Rally di Zona (suddivisa in nove settori) e la finalissima della Coppa Italia che per il secondo anno si terrà al Trofeo ACI Como, prevista per il weekend dell’otto novembre.

Calendario CIR 2020: le date

Rispetto a quest’anno, il CIR anticipa di un fine settimana con la consueta apertura del Rally Il Ciocco. Segue poi la new entry del Rally 1000 Miglia, mentre il Sanremo da evento primaverile si sposta in autunno, a settembre. Il resto del calendario mantiene gli appuntamenti già anticipati nelle loro ormai consuete posizioni, con l’estate all’insegna degli eventi internazionali: prima il Rally Italia Sardegna valido anche per il WRC, come sempre a giugno e con lo sdoppiamento tra Alghero ed Olbia, e poi il Rally di Roma Capitale che sarà ancora una volta una gara inserita anche nell’ERC e che si correrà a luglio.

Queste il calendario definitivo del CIR 2020 (le date si riferiscono al weekend di riferimento):

15 Marzo: 43° Rally del Ciocco e Valle del Serchio (LU);

19 Aprile: 44° Rally 1000 Miglia (BS);

10 Maggio: 104^ Targa Florio (PA);

7 Giugno: Rally Italia Sardegna (SS – OT);

26 Luglio: Rally di Roma Capitale;

27 Settembre: 67° Rallye Sanremo (IM);

18 Ottobre: 38° Rally 2 Valli (VR);

22 Novembre: 11° Tuscan Rewind (SI).

CIWRC e CIRT 2020: le date

Per quanto riguarda il CIWRC, con la promozione del 1000 Miglia nel CIR si parte a fine aprile con il Rallye Elba, con un ordine che rispecchia quello dell’anno scorso. Si inserisce a fine estate il Rally Friuli Venezia Giulia.

26 Aprile: 53° Rallye Elba (LI);

31 Maggio: 53° Rally del Salento (LE);

28 Giugno: 37° Rally della Marca (TV);

2 Agosto: 14°Rally di Alba (CN);

30 Agosto: 56° Rally Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali (UD);

13 Settembre: 40° Rally San Martino di Castrozza (TN).

Infine il CIRT, che si aprirà con il ritorno del Rally del Vermentino, anticipando di un mese l’inizio del campionato rispetto al calendario 2019 (che contava un evento in meno). Ad ottobre torna anche il Rally Liburna, mentre il Tricolore Terra si chiuderà anche quest’anno al Tuscan Rewind, così come il CIR.

5 Aprile: Rally del Vermentino (SS);

3 Maggio: 27° Rally Adriatico (MC);

7 Giugno: Rally Italia Sardegna (SS – OT);

12 Luglio: 48° San Marino Rally (RSM);

4 Ottobre: 12° Rally Liburna (SI);

22 Novembre: 11° Tuscan Rewind (SI).

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport