FIA F3 | Macao, Gara: finale da urlo, Verschoor la spunta su Vips

A Macao non bisogna mai dare nulla per scontato e, infatti, a vincere è stato un vero e proprio outsider: Richard Verschoor, al debutto, conquista il Gran Premio di Formula 3, battendo il ben più favorito Juri Vips, segnando anche la prima vittoria di categoria.

La cronaca del Gran Premio di Macao

Una corsa ricca di emozioni quella vista stamane. Alla partenza, Robert Shwartzman ha provato a passare in testa, ma una foratura dopo un contatto con Christian Lundgaard lo ha messo subito fuori gioco, lasciando spazio a Vips (scattato dalla pole position), Verschoor (partito 4°) e al danese. Sembrava ormai tutto nelle mani del pilota di Hitech GP, ma l’estone non aveva fatto i conti con le bandiere gialle: la prima per Leonardo Pulcini contro le barriere della Lisboa e la seconda per un tremendo impatto di Ferdinand Habsburg alle Esses; proprio in questo ultimo restart, l’alfiere di MP Motorsport ha piazzato subito il colpo vincendo, sorpassando Vips che si è ritrovato 2°. Lo junior Red Bull ha provato in tutti i modi di scalfire la resistenza del rivale anche con il DRS, ma Verschoor ha resistito fino alla bandiera a scacchi. Sul podio sale anche Logan Sargeant, dimostratosi comunque velocissimo fin dalle prove libere, seguito da Lundgaard e da un ottimo Alessio Lorandi.

Gli altri piloti

Non è emerso dal gruppo Callum Ilott, forse il pilota con maggior esperienza tra quelli che partivano davanti e, alla fine, solo 6°. Gran recupero di Liam Lawson, iniziato dal 20° posto fino al 7°, così come Marcus Armstrong che era 17° allo start. David Beckmann e Frederik Vesti completano i primi dieci, mentre Dan Ticktum si è classificato solo 13°. Ritorno amaro per Sophia Flörsch nell’ex protettorato portoghese, con l’evento chiuso a qualche tornata dal termine per problemi alla propria monoposto.

FIA Formula 3 World Cup – Macau Grand Prix, Gara: classifica