FIA GT World Cup | Macao, Qualification Race: Marciello controlla le Porsche

Stavolta è stato tutto perfetto per Raffaele Marciello, primo nella Qualification Race della FIA GT World Cup a Macao. L’italiano, a bordo della Mercedes-AMG GT3 del GruppeM Racing, ha gestito al meglio ogni neutralizzazione della corsa, partendo davanti a tutti anche domani nella gara principale.

La cronaca della corsa

Il nostro “Lello” ha dovuto fare i conti comunque con le Porsche di ROWE Racing, con Earl Bamber e Laurens Vanthoor scattati dalla seconda fila e sempre nei suoi scarichi; alla fine è salito sul podio assieme ai due, che comunque si sono dimostrati costantemente veloci, non solo nelle prove libere. Chi ha qualcosa da recriminare è invece Dries Vanthoor, partito 2° e finito contro le barriere della Mandarin al primissimo giro con il posteriore, bucando la gomma sinistra. Costretto ad alzare bandiera bianca anche Edoardo Mortara, tamponato alla Lisboa da Maro Engel; il tedesco era in lotta con Kelvin van der Linde, ma quest’ultimo ha leggermente cambiato traiettoria in frenata per difendersi dalla Mercedes. Così, Engel ha perso il controllo della vettura e ha centrato un incolpevole Mortara, in quel momento 4°. Poteva finire male anche Weian Chen, in testacoda alla Maternity ma poi ripartito senza troppi problemi.

Farfus incredibilmente 4° con BMW

Una grandiosa rimonta per Augusto Farfus, bravo a sfruttare ogni inconveniente altrui e risalito dalla 12esima posizione fino alla quarta. Il brasiliano, vincitore dell’edizione 2018, è stato anche autore di un bel sorpasso su Christopher Haase e rialza così un weekend abbastanza negativo per BMW, in difficoltà fin dall’inizio. Alexander Imperatori è 6°, seguito da Charles Weerts, Kevin Estre, Joel Eriksson e Adderly Fong a completare la top-10.

FIA GT World Cup – Macao, Qualification Race: classifica