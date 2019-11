FIA F3 | Macao, Qualification Race: Vips domina, 2° Shwartzman

Domina il lungo e il largo Jüri Vips, partito dalla pole position e imprendibile per tutti i 10 giri della Qualification Race della Formula 3 a Macao. L’alfiere di Hitech GP ha preceduto il neo campione Robert Shwartzman su Prema, ottimo 2°.

La cronaca della Qualification Race

Non c’è stata storia nella prima vera corsa del weekend, con l’estone che è rimasto saldamente al comando sia alla partenza che al restart della corsa, interrotta dopo appena un giro per un incidente multiplo alla Lisboa. Lo junior di Red Bull ha lasciato a secco il russo di SMP Racing, comunque arrivato a un secondo e mezzo sul traguardo. Bella prestazione di Christian Lundgaard, 3° con ART Grand Prix, seguito dall’altrettanto ottimo Richard Verschoor autore di un buon sorpasso su Callum Ilott, 5° con lo Sauber Junior Team by Charouz. Sebbene sia stato l’autore della tamponata fatale su Arjun Maini, Logan Sargeant se l’è cavata ed è 6° con Carlin, precedendo un bravo Alessio Lorando (Trident) e Ferdinand Habsburg (ART). Completano la top-10 David Beckmann (Trident) e Leonardo Pulcini (Campos).

Ticktum ormai fuori dai giochi

Bisogna ammettere che è stato davvero sfortunato Maini, autore di una qualifica di alto livello e buttato contro le barriere da Sargeant senza troppe scuse. Dan Ticktum si è ritrovato nel mezzo ed è stato costretto a dire addio ai sogni di gloria (anche riuscendo a rientrare ai box e a ritornare in pista), così come le due Prema di Marcus Armstrong e di Frederik Vesti – che si son ritrovate proprio la Jenzer dell’indiano davanti – e la HWA Racelab di Jake Hughes. Alla fine, il neozelandese e il danese della squadra italiana sono “risaliti” al 17° e al 18° posto, mentre il britannico ha alzato bandiera bianca. Coinvolto pure Enaam Ahmed nel 1° giro, mentre Felipe Drugovich è finito contro le protezioni a due giri dal termine.

FIA Formula 3 World Cup – Macau Grand Prix, Qualification Race: classifica (in arrivo)