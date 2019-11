CIWRC | Le gare del 2020 e la conferma del nuovo format del Trofeo ACI Como

La Giunta Sportiva ACI, che si è riunita nella sede centrale dell’Automobile Club d’Italia nella giornata di ieri, ha deliberato la lista degli appuntamenti 2020 non solo del Campionato Italiano Rally, ma anche del CIWRC e del CIRT. Del Tricolore Terra ce ne occuperemo in un articolo a parte: vediamo perciò cosa ci aspetta nella prossima stagione del campionato nazionale dedicato alla massima classe delle vetture rally.

La stagione 2020 del CIWRC

Fermo restando che anche in questo caso abbiamo le gare ma non ancora le date, il calendario del CIWRC 2020 vede anzitutto le conferme per il Rallye Elba, Rally della Marca Trevigiana, Rally del Salento e Rally San Martino di Castrozza e Primiero: queste ultime due presenteranno un coefficiente di 1,5, riconfermato anch’esso. Ritorna anche il Rally di Alba, eletto come miglior appuntamento 2019 dagli organizzatori del campionato, e che vede così riaffermare la sua presenza nel CIWRC dopo il rientro quest’anno: ricordiamo che, in virtù dei criteri meritocratici introdotti dalla Federazione, chi organizza una gara nei vari campionati nazionali può concorrere per ottenere un riconoscimento per la bontà del proprio lavoro, sotto i vari aspetti legati all’allestimento dell’evento, la sicurezza, la cura negli adempimenti vari e così via. In palio la possibilità di rinnovare gratuitamente la licenza nella stagione successiva e l’iscrizione a costo zero dell’evento organizzato.

La novità all’interno di un’annata 2020 che conta in tutto sempre sei gare (e cinque risultati validi) sarà il ritorno nel Tricolore WRC del Rally del Friuli Venezia Giulia. La gara aveva fatto il suo ingresso nel CIR nella stagione in corso, ma dopo solo un anno dal suo rientro nel Campionato Italiano Rally verrà riportata nuovamente nel CIWRC, scambiandosi di posto con il Rally 1000 Miglia (che a sua volta viene spostato nel CIR).

A proposito di Campionato Italiano WRC, un appuntamento che ne faceva parte sino al 2018 conferma anche per il 2020 la sua nuova veste di finalissima della Coppa Rally di Zona: parliamo del Trofeo ACI Como, che dopo il successo della Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 2019 ospitata sulle sue strade poche settimane fa tornerà anche il prossimo anno con lo stesso format.

CIWRC 2020, gli appuntamenti ufficializzati (in ordine sparso)

Rallye Elba

Rally del Salento

Rally San Martino di Castrozza e Primiero

Rally della Marca Trevigiana

Rally di Alba

Rally del Friuli Venezia Giulia

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport