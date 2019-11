FIA Motorsport Games | Il resoconto di Vallelunga: Russia prima nel medagliere

Parla russo la prima edizione dei FIA Motorsport Games, che hanno avuto luogo a Vallelunga questo weekend. Grazie alla vittoria di Klim Gavrilov nella Touring Car Cup e ai bronzi conquistati da Ilya Fedorov (Drifting Cup) e da Olesya Vashchuk/Vladislav Bushuev (Karting Slalom Cup), la Russia conquista il primo posto nel medagliere.

Il riassunto di TC, F4 e GT

Come già parlato ampiamente, Gavrilov è stato il vero mattatore nella Touring Car Cup, sfruttando anche la propria conoscenza di Vallelunga – infatti corre nel TCR Italy – e alcune sfortune altrui, tra cui quella capitata al favorito Luca Engstler che ha chiuso il fine settimana con un ritiro in Gara 2. Poteva arrivare anche un’affermazione nella Formula 4 Cup con Pavel Bulantsev, in pole position dopo le qualifiche, ma Andrea Rosso si è imposto sul circuito di casa e regalando all’Italia un importantissimo oro. Infine, nella GT Cup, il Giappone ha visto Hiroshi Hamaguchi e Ukyo Sasahara uscire a testa alta sotto la pioggia, dopo aver mostrato grandi prestazioni anche nelle libere.

Conte a podio nella Digital Cup

C’è da segnalare un bronzo del nostro bravissimo Stefano Conte – noto alla community virtuale come “IlConteSky” e campione della GT Sport E-Cup by Mercedes svoltasi alla Milano Games Week di settembre – nella Digital Cup, la categoria riservata ai sim driver e corsa con GT Sport sul tracciato di Barcellona. Cody Latkovski ha vinto per l’Australia, anche se c’è da segnalare una scorrettezza effettuata proprio sul nostro pilota italiano, essendosi difeso da quest’ultimo cambiando due volte la traiettoria prima della staccata. Bernal Valverde è 2° per Costa Rica, mentre Mikail Hizal (campione europeo della Nations Cup 2018) è stato protagonista in negativo, sottotono nel finale e autore di un testacoda.

Karting Slalom e Drifting: vittoria per Paesi Bassi e Ucraina

Nina Pothof e Bastiaan van Loenen hanno regalato ai Paesi Bassi l’oro nella Karting Slalom Cup, battendo i vicini di casa del Belgio. Come già detto, la Russia ha invece preso il 3° posto, battendo il Portogallo nella propria sfida. Peccato per l’Italia, fermata negli ottavi di finale dalla Croazia (poi battuta proprio dalla Russia nei quarti). È invece l’Ucraina a vincere nella Drifting Cup con Dmitriy Illyuk, seguita dalla Repubblica Ceca e dalla già citata Russia.