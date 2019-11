FIA Motorsport Games | Touring Car Cup, Gara 2: vince Magnus, oro a Gavrilov

La Russia termina al vertice del medagliere nei FIA Motorsport Games di Vallelunga: Klim Gavrilov arriva 2° nella Gara 2 della Touring Car Cup, ottenendo l’oro nella specialità. Non basta la vittoria di Gilles Magnus, che ha comunque ottenuto l’argento.

La cronaca di Gara 2

La corsa era iniziata con la SC che è intervenuta fin da subito: infatti, Luca Engstler – che partiva dal fondo – ha tamponato un incolpevole Enrico Bettera che aveva stallato la sua Audi. Il tedesco ha danneggiato irrimediabilmente la sua Hyundai, dicendo addio ai piccoli (e restanti) sogni di gloria di un weekend davvero nerissimo per lui. Al restart, Magnus ha tranquillamente imposto il proprio ritmo, mentre Gavrilov ha tenuto saldamente la seconda piazza, ben sapendo che tanto bastava per ottenere l’ambito premio; non facilissimo il compito, anche perché ha dovuto respingere alcuni attacchi di Tom Coronel, che aveva sopravanzato Mat’o Homola. Il vero colpo di scena è arrivato a tre minuti dalla fine, con la vettura di servizio che è intervenuta per permettere il recupero della MG di Zhen Dong Zhang; da lì si è creata una breve ma intensa disputa per il podio, con il russo che ha preceduto in volata Coronel di un solo decimo, con Rory Butcher e Homola subito dietro.

La classifica finale

Per quanto riguarda gli altri, oltre al già citato Gavrilov e al suo rivale Magnus, Homola ha ottenuto il bronzo per la Slovacchia, mentre John Filippi ha chiuso un buon fine settimana con il 6° posto in Gara 2 e il 4° nella generale. «È una bella sensazione vincere una medaglia per la Russia», ha ammesso il 19enne. «Questo è un evento importanti, quindi son felice di aver aiutato il team nella classifica. Alla fine sono riuscito a resistere a Tom, che stava spingendo molto forte».

FIA Motorsport Games a Vallelunga – Touring Car Cup, Gara 2: classifica