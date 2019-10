Suzuki Rally Cup 2019, ultimo round al Trofeo ACI Como: i finalisti

Ormai ci siamo, il Suzuki Rally Cup 2019 è pronto per l’ultimo atto di una stagione che lo ha visto dividersi in due gironi (uno legato al Campionato Italiano Rally, l’altro al Tricolore WRC): al Trofeo ACI Como si affronteranno diciotto equipaggi provenienti dai due circuiti per decretare così il trionfatore assoluto.

I protagonisti del Suzuki giunti alla finalissima del Trofeo ACI Como

Ciò significa che vedremo rivaleggiare nella gara lariana (in programma questo weekend, qui il programma con i dettagli e gli orari) i vincitori dei gironi CIR e CIWRC, rispettivamente Fabio Poggio e Simone Goldoni: due generazioni diverse e due differenti livelli di esperienza con le Suzuki Swift (per entrambi la versione 1.0 Boosterjet R1) che si scontreranno a Como, ma la gara non sarà riservata solo a loro due.

La start list infatti vede molti altri potenziali protagonisti e plausibili vincitori assoluti a bordo delle scattanti vetture sportive della casa di Hamamatsu, che sono state protagoniste – e lo saranno ancora – anche dell’ACI Rally Italia Talent. Scorrendo tra i vari nomi (scaturiti dalle classifiche di stagione o che comunque abbiano preso parte, per poter accedere alla finalissima, ad almeno quattro appuntamenti del Suzuki su dodici totali) troviamo infatti piloti di livello come Roberto Pellé, avversario temibile per Goldoni nel girone CIWRC e difatti vicecampione dietro l’aostano, oppure Andrea Scalzotto, che si è diviso quest’anno tra i due circuiti vincendo tre appuntamenti, tra cui il Rally di Roma Capitale e il Due Valli nel CIR e il Rallye Elba nel CIWRC (non a caso è secondo in classifica nel girone Tricolore dietro a Poggio ed è primo tra gli Under 25).

Al via anche Simone Rivia, vincitore al Rally del Friuli Venezia Giulia (al suo primo ed unico successo di quest’anno), il campione Suzuki Rally Cup 2018 Corrado Peloso, in cerca di riscatto dopo una stagione discreta ma che non lo ha visto di nuovo protagonista, e poi la giovane rivelazione Emanuele Rosso, trionfante alla Targa Florio, Giorgio Fichera, Stefano Martinelli, Sergio Denaro, Marco Longo, Enrico Spreafico ed altri piloti pronti a togliersi un’ultima soddisfazione di peso quest’anno (che per alcuni di loro può rappresentare il riscatto della stagione). Inoltre parteciperà anche l’equipaggio formato da Edoardo De Antoni e Giacomo Vercelli, vincitori tra gli Under 23 all’ACI Rally Italia Talent 2019 e quindi premiati con la possibilità di gareggiare, sulla Swift 1.0 Boosterjet RS, al Trofeo ACI Como.

Il Suzuki Rally Cup è supportato dagli sponsor tecnici Motul, Genart, Toyo Tires, Allianz Global Assistance, Mercurio, Ceva, Agos, HRX, Ferodo Racing, Studium ed il fornitore esclusivo di pneumatici Toyo Tires.

Suzuki Rally Cup 2019: i finalisti al Trofeo ACI Como

180 Goldoni Simone e Garella Flavio (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 – Nordovest Racing);

181 Rivia Simone e Musiari Martina (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 – Novara Corse);

182 Pellè Roberto e Riva Roberto (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Destra 4);

183 Peloso Corrado e Carrucciu Paolo (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – La Superba);

184 Poggio Fabio e Briano Valentina (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 – Alma Racing);

185 Scalzotto Andrea e Cazzador Daniele (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – U25 – Funny Team);

186 Denaro Sergio e Corradini Ermanno (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Alma Racing);

187 Schileo Nicola e Furnari Gianguido (Suzuki Swift 1.0 Boostjet R1 – Winners Rally Team);

188 Rosso Emanuele e Ferrari Andrea (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1- U25 – Meteco Corse);

189 Longo Marco e Conci Mattias (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Destra 4);

190 Costantino Danilo e Parodi Alessandro (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Meteco Corse);

191 Martinelli Stefano e Dinelli Emanuele (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1- G.R. Motor Sport);

192 Fichera Giorgio e Barbaro Giovanni (Suzuki Swift 1.0 Sport R1 – Winners Rally Team);

193 Spreafico Enrico e Giovanni Frigerio (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Abs Sport);

196 Pollarolo Andrea e Pozzoni Alessandra (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB – Novara Corse);

197 De Antoni Edoardo e Vercelli Giacomo (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB);

198 Garzia Paolo e Parrini Ilaria (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB);

199 Lunelli Rino e Morelli Valentino (Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet RSTB – Pintarally)