Opel Corsa-e Rally, la nuova arma elettrica si presenta nel finale del DRM

Opel ha scelto una location non da poco per presentare la nuova Corsa-e Rally, la vettura completamente elettrica per il panorama rallistico. L’auto sarà protagonista nella tappa conclusiva del DRM (il Campionato Tedesco di Rally).

Opel Corsa-e Rally presentata nel finale del Campionato Tedesco Rally

La Opel Corsa-e Rally sarà presentata ai concorrenti e ai rappresentanti dei media già nei prossimi giorni (18-19 ottobre) durante l’ADAC 3-Städte Rallye, nella regione di Freyung nella Bassa Baviera. «Fino a oggi il mondo del rally tedesco ha potuto leggere articoli sulla Opel Corsa-e Rally e ammirare il veicolo per la prima volta in occasione dell’anteprima mondiale ufficiale che si è tenuta al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte – adesso abbiamo il piacere di presentare l’auto ai team rally durante il finale di stagione del DRM. Alcuni potenziali partecipanti, alcuni addirittura dall’estero, verranno all’ADAC 3-Städte Rallye appositamente per vedere il veicolo e per avere ulteriori notizie sul nostro futuro progetto. Non vediamo l’ora di entrare in contatto con i team per un proficuo scambio di opinioni», ha dichiarato Jörg Schrott, Opel Motorsport Director.

I dettagli della Opel Corsa-e Rally

Lo sviluppo della Opel Corsa-e Rally è iniziato come da programma. La nuova auto da corsa elettrica equipaggiata con una batteria da 50 kWh sta affrontando i numerosi test di durata e di rendimento presso il Centro Prove di Dudenhofen. L’obiettivo è far rispettare alla Corsa-e Rally da 136 CV con 260 Nm di coppia i rigorosi standard della ADAC Opel e-Rally Cup. Il debutto del primo campionato rally monomarca al mondo riservato alle auto elettriche è previsto per la fine dell’estate 2020. La prima stagione del campionato comprenderà almeno otto eventi e si estenderà fino al 2021, prevalentemente nell’ambito del Campionato Rally Tedesco (DRM). L’annuncio del calendario definitivo è pianificato per il Salone di Essen (30 novembre – 8 dicembre 2019).