Nasce l’Adria Motor Week, il primo grande show in pista all’insegna del motorsport

Da venerdì 22 a domenica 24 novembre andrà in scena l’Adria Motor Week, il nuovo evento che ha come obiettivo di portare in pista la passione del motorsport e renderla fruibile a tutti gli appassionati. In programma diverse gare e spettacoli, ma anche prove di guida nella pista veneta.

Adria Motor Week: diverse gare in programma

L’Adria International Raceway, con il riconoscimento di ACI Sport, è pronta ad accogliere uno show mai visto prima d’ora. Con la fine delle stagioni sportive e l’arrivo dell’inverno, il paddock coperto sarà un potenziale in più per scaldarsi con i motori. Le anticipazioni sulle gare in programma, le categorie e i piloti in pista saranno divulgate a breve, ma intanto è certo che sul circuito di Adria ci aspetta una tre giorni incandescente, con sfide parallele, sul lungo rettilineo del circuito ma anche sulla pista kart, riservata alle auto da rally, mentre le aree coperte ospiteranno stand di espositori. In tutto questo, ci sarà un unico filo conduttore e sarà quello del racing. Annunciata anche la presenza di grandi nomi: dai piloti ai personaggi dello spettacolo, come autentica ciliegina sulla torta.

Mario Altoè: “I visitatori autentici protagonisti”

«Il nostro obiettivo è quello di rendere i visitatori autentici protagonisti e per questo stiamo organizzando anche tanti test drive, delle vetture più sportive del mercato, elettriche e ibride», annuncia Mario Altoè, direttore della pista. «Avremo la Raceway Arena, per le sfide incrociate, il drifting, con i suoi spettacolari e sempre affascinanti traversi, l’Expo Paddock, dove si potranno trovare accessori e componentistica racing, e la Power Area, dedicata al mondo delle innovative ed ecologiche auto elettriche. E poi, ancora, la Offroad Arena per le sfide sterrate, e la Rally Arena, che realizzeremo sulla nostra attuale pista di kart».