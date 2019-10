Formula E | Test Valencia, Giorno 1: Bird e Virgin aprono le danze

Una piccola sorpresa – ma certamente una conferma – nella prima giornata di test della Formula E a Valencia: Sam Bird ha chiuso davanti a tutti con Envision Virgin Racing, che schiera una monoposto spinta dal motore Audi. Nel fondo Mercedes e Porsche, al debutto nella serie elettrica.

Formula E – Test Valencia, Giorno 1: la cronaca

Il britannico ha segnato il miglior tempo nella sessione pomeridiana, fermando i cronometri sull’1’15”570 nel layout “esterno” del tracciato spagnolo, che comprende anche una chicane nel rettilineo principale. In mattinata aveva condotto i giochi Maximilian Günther, il nuovo volto di casa BMW che conferma le ottime prestazioni dei bavaresi sul giro secco con un 2° posto finale, a un decimo dal leader (1’15”663). António Félix da Costa è già a suo agio con DS Techeetah, 3° e ben attaccato al tedesco (1’15”681). Buono il lavoro del suo compagno e campione in carica Jean-Eric Vergne (1’15”798), 5° dietro a Mitch Evans con Jaguar (1’15”724). Nissan e.dams, in pista con una livrea provvisoria tutta nera, ha visto Sébastien Buemi e Oliver Rowland al 6° e al 7° posto, seguiti da Pascal Wehrlein con Mahindra e dalle due Audi di Robin Frijns (con Virgin) e Daniel Abt su quella ufficiale.

Formula E – Test Valencia, Giorno 1: Porsche e Mercedes nel fondo

Atteso il primo contatto con la pista in un evento ufficiale per Mercedes e Porsche, ma le due tedesche hanno trovato qualche difficoltà; normale, soprattutto in un campionato che ha un alto livello di competitività e che, spesso, ha visto i migliori non giocarsela subito. Nyck de Vries si è fermato lungo il tracciato per un problema tecnico in mattinata, ma proseguendo poi la giornata; lui e Stoffel Vandoorne hanno chiuso 22° e 23°. Dal canto suo, la casa di Stoccarda non è andata oltre la 14esima piazza con André Lotterer, mentre Neel Jani è 18°. Debutto col botto per James Calado, finito contro le barriere nella prima sessione con la sua Jaguar. Discreti riscontri per GEOX Dragon e Venturi, mentre NIO ha chiuso il gruppo con Ma Qing Hua e con Oliver Turvey 18°, dopo essere rimasto ai box al mattino.

ABB FIA Formula E Championship – Test Valencia, Giorno 1: classifica