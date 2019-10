Trofei Renault Rally | Ultima di stagione per il Clio R3 TOP al Rally Due Valli: la programmazione tv e streaming della gara

Al Rally Due Valli si chiude ufficialmente la stagione 2019 del Clio R3 TOP, uno dei Trofei Renault Rally dedicato alle proprie vetture e che si è sviluppato lungo il Campionato Italiano Rally e Tricolore WRC.

Bottoni e Ramacciotti già campioni nel Trofeo Clio R3 TOP 2019

Il penultimo appuntamento del CIR, che si corre nel weekend sulle strade intorno a Verona (qui i dettagli del programma), in realtà ha già deciso i suoi campioni 2019 nel precedente round (questo legato al CIWRC) del Rally di Alba. Federico Bottoni e Daiana Ramacciotti si sono infatti laureati trionfatori nel Clio R3 TOP con una gara di anticipo e grazie ad un solido vantaggio in classifica di 97,25 punti, abbastanza per far sì che l’equipaggio della Scuderia Palladio potesse festeggiare una matematica vittoria nel Trofeo nel weekend piemontese vissuto questa estate.

Chiusa la pratica nel Clio R3 TOP, Bottoni e Ramacciotti concentreranno le proprie forze nel R3 OPEN legato alla Zona 3, dove il pilota è attualmente primo in classifica con 104,25 punti, ben 55,85 in più rispetto all’attuale secondo piazzato Giuliano Giovani. Bottoni disputerà così la quarta gara stagionale (su cinque) dell’OPEN che si è svolto quest’anno lungo le varie tappe della Coppa Rally di Zona, e che si concluderà nel gran finale del CRZ al Trofeo ACI Como di fine novembre.

Nel Trofeo Clio R3 TOP al Rally Due Valli troveremo invece al via Ivan Ferrarotti con Manuel Fenoli, che correranno la loro seconda gara stagionale giacché impegnati nel Clio R3T Trophy in terra francese. Presente a Verona anche Luca Fiorenti con Nicola Doglio, il duo di Leonessa Corse pronto a battagliare con i rivali di B.R.T. Best Racing Team ed ancora a secco di vittorie nel trofeo della casa della Losanga. Infine nel Corri con Clio N3 OPEN scenderanno nell’agone competitivo veneto Stefano Marangon ed Alessia Muffolini, equipaggio del team Northon Racing che attualmente comanda nella Zona 3 e si prepara per il colpaccio stagionale.

Rally Due Valli 2019: la programmazione tv e web

Chiudiamo con uno sguardo alla programmazione televisiva e web che coprirà il Rally Due Valli 2019. Questo lo specchietto riassuntivo:

-Sito ACI Sport (acisport.it/cir: le dirette streaming)

Partenza: Venerdì 11 ottobre ore 12:56

SP3 SUZUKI-Città di Verona: Venerdì 11 ottobre ore 21:43

Fine PS5:Sabato 12 ottobre ore 9:25

Parco Assistenza dopo PS7: Sabato 12 ottobre ore 12:58

Arrivo Piazza Bra: Sabato 12 ottobre ore 18:55

-Rai Sport e Rai Sport+HD (Canale 57 e 58 Digitale Terrestre)

Differita Prova Speciale Spettacolo: Sabato 12 ottobre ore 00:15 (Replica Sabato 12 ottobre 12:15)

-Streaming Rai (raisport.rai.it oppure raiplay.it)

Diretta Prova Speciale Spettacolo: Venerdì 11 ottobre ore 21.40

-Rai 2

TG Sport: Edizioni di Venerdì 11 ottobre (Sport Sera) ore 18:30 e di Sabato 12 ottobre ore 11.10

-AutoMotoTV (Canale 228 Sky – www.automototv.it)

Differita Prova Speciale Spettacolo: Sabato 12 ottobre ore 21.45

-AutoMotoTV – Pianeta Rally (Canale 228 Sky – www.automototv.it)

Puntata I: Venerdì 18 ottobre ore 22:30

Puntata II: Venerdì 25 ottobre ore 22.30

-Sportitalia (Canale 60 Digitale Terrestre – 225 di Sky)

Diretta: Venerdì 11 ottobre ore 16.30

Magazine ACI Sport: Sabato 19 ottobre, in replica Domenica 20 ottobre (A seconda del palinsesto)

-San Marino RTV (Canale 73 DTT, 520 Sky)

Magazine ACI Sport: Sabato 19 ottobre ore 12:20, in replica Domenica 20 ottobre 09:45

-Sky Sport 2 HD Motorsport (Canale 202 Sky)

Giovedì 17 ottobre ore 20:00, in replica Venerdì 18 ottobre ore 12.00