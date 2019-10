Peugeot Competition | 208 Rally Cup TOP, tappa nel Rally Due Valli: cinque piloti per il titolo

Quinto e penultimo appuntamento della stagione del Peugeot Competition 208 Rally Cup TOP, una delle anime del monomarca della casa del Leone legato ai nostri campionati rallistici. Al Rally Due Valli gli equipaggi affronteranno questo weekend l’ultima gara del Tricolore Rally 2019 su asfalto, prima del gran finale su sterrato a novembre, al Tuscan Rewind.

Nel territorio intorno a Verona ci sarà una scrematura importante per capire quali saranno gli equipaggi ad avere maggiori chance di giocarsi il titolo sulle strade bianche toscane; nel frattempo la classifica del 208 Rally Cup TOP vede cinque piloti ancora in corsa per laurearsi campioni 2019 e conquistare l’ambito sedile da equipaggio ufficiale Peugeot per la stagione 2020 (ma solo se il vincitore è un pilota Under 28). In tutto saranno 11 gli iscritti nella classe R2B dove competono i trofeisti Peugeot, presenti in larga maggioranza (dieci, praticamente la quasi totalità).

I piloti in lotta per il titolo nel Peugeot 208 Rally Cup TOP

La classifica vede al momento in testa Davide Nicelli con 33 punti: se nel CIR Due Ruote Motrici le possibilità di vittoria del titolo sono alquanto esigue, nel monomarca invece il giovane pilota con alle note Alessandro Mattioda si gioca ancora le sue chance forte anche del fatto che ha a disposizione un risultato da scartare ai fini della sua classifica finale. Una situazione che comporta sia vantaggi che svantaggi, a seconda di quale sarà il risultato al Due Valli: ci aspettiamo comunque una gara da coltello tra i denti per Nicelli, che però non troverà avversari disposti a scansarsi.

A soli sei punti di distanza infatti insegue Giacomo Guglielmini, che invece non ha problemi di scarti essendosi ritirato nel precedente Rally del Friuli Venezia Giulia: il siculo ora può concentrarsi ad ottenere il miglior risultato possibile in questi due ultimi appuntamenti, senza troppi calcoli. Terzo al momento nel Peugeot 208 Rally Cup TOP Giorgio Cogni, che detiene sette punti in meno rispetto a Guglielmini e che punta a chiudere un’altra stagione da campione dopo aver trionfato l’anno scorso nelle R1 con il Suzuki Rally Trophy. L’esordiente nel Peugeot Competition detiene gli stessi punti in classifica di Michele Griso, recordman di affermazioni in questa stagione nelle Power Stage nonché vincitore della tappa in Friuli Venezia Giulia, ma che non può concorrere per vincere una stagione ufficiale con Peugeot essendo del 1973. Cosa che invece può fare Jacopo Trevisani, ad un solo punto di distanza da Cogni.

Infine, fuori dal discorso per il titolo nel 208 Rally Cup TOP troviamo Patrizia Perosino, che però ha già messo a segno un obiettivo stagionale – la vittoria nella classifica Over – e che punta ora a scalzare Rachele Somaschini dalla vetta della Coppa ACI Femminile del CIR.

Qui il programma con gli orari del Rally Due Valli, mentre qui trovate la start list del resto degli iscritti nel CIR.