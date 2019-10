Suzuki Rally Cup | Si chiude il girone CIR al Rally Due Valli: tutti contro Poggio

Anche il girone legato al Campionato Italiano Rally del Suzuki Rally Cup è ormai prossimo alla conclusione, che si consumerà al Rally Due Valli di questo weekend.

Il monomarca della casa di Hamamatsu con protagoniste le Swift 1.0 Boosterjet, Swift 1.6 Sport di classe R1 e Baleno 1.0 Boosterjet RS si è infatti concluso nel girone del CIWRC qualche settimana fa, con la vittoria finale di Simone Goldoni. Ora è giunto il momento di chiudere i conti anche nel CIR, laureare il campione del circuito e determinare così i migliori equipaggi di ogni girone che si sfideranno nel Trofeo ACI Como a novembre, e determinare così il vincitore assoluto del Suzuki Rally Cup 2019.

Il punto sul Suzuki Rally Cup 2019 – girone CIR

Attualmente è in testa Fabio Poggio, che si è affermato nei primi due appuntamenti di stagione (ovvero Rally Il Ciocco e Sanremo) ed è tornato leader della classifica dopo il recente Rally Friuli Venezia Giulia, dove ha ottenuto la sua prima vittoria nel Suzuki 2019 Simone Rivia. Proprio quest’ultimo è uno dei tre piloti che insidia il primato di Poggio, tutti sistemati al secondo posto con 61 punti, tre in meno rispetto al rivale del team Alma Racing: oltre a Rivia, parliamo anche di Andrea Scalzotto (al successo nel Rally di Roma Capitale di questa estate) e Corrado Peloso.

Al Due Valli saranno al via undici equipaggi (erano quindici allo start dell’inizio di stagione al Ciocco), con tre debutti: parliamo di Paolo Rossignoli e Silvano Granziera, duo presenza fissa nella gara in provincia di Verona negli ultimi anni (sebbene l’anno scorso alle note sulla Swift c’era Marinella Bonaiti), e i trionfatori dell’ACI Rally Italia Talent 2019 che parteciperanno al Due Valli come premio per il loro successo nel format, ovvero i vincitori assoluti Luca Insalata e Lorenzo Lamanda e Marco Betti con Nicolò Lazzarini, primi a loro volta nella categoria Non Licenziati ACI Sport.

Tra gli altri piloti al via nel Suzuki citiamo Giorgio Fichera, unico al via sulla Baleno Racing Start, il veterano del monomarca Sergio Denaro, la giovane rivelazione di quest’anno Emanuele Rosso (vincitore nella Targa Florio) e il pilota di casa Stefano Strabello.

Qui il programma con gli orari del Rally Due Valli 2019, mentre qui il resto degli iscritti per il CIR.

Suzuki Rally Cup 2019, gli iscritti al Rally Due Valli

49 Simone Rivia e Andrea Dresti Musiari (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 – Novara Corse);

50 Andrea Scalzotto – Daniele Cazzador (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – U25 – Funny Team);

51 Fabio Poggio e Valentina Briano (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 – Alma Racing);

52 Emanuele Rosso e Andrea Ferrari R1- U25 – Meteco Corse);

53 Danilo Costantino e Alessandro Parodi (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Meteco Corse);

54 Stefano Strabello e Paolo Scardoni (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Destra 4);

55 Paolo Rossignoli e Silvano Granziera (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R 1 – B.R.T. Best Racing Team);

56 Corrado Peloso e Iuri De Felice (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – La Superba);

57 Sergio Denaro e Ermanno Corradini (Suzuki Swift 1.0 Busterjet R 1 – Alma Racing);

58 Giorgio Fichera e Fabio Gressani (Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet RS – Winners Rally Team);

59 Luca Insalata e Lorenzo Lamanda (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RS);

70 Marco Betti e Nicolò Lazzarini (Suzuki swift 1.0 Boosterjet RS).