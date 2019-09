FIA F2 | Sochi, Gara: de Vries si laurea campione con una solida vittoria

Ha chiuso i giochi in anticipo Nyck de Vries a Sochi: l’alfiere di ART Grand Prix ha conquistato il titolo della Formula 2, partendo dalla pole position e conquistando la vittoria di Gara 1. Nulla da fare per i suoi rivali, a cominciare da Nicholas Latifi che è giunto alle spalle.

FIA Formula 2 – Sochi, Gara: la cronaca

Le poche speranze che vedevano il canadese della DAMS di rimandare la festa dell’olandese era quella di arrivare davanti a lui perlomeno; nulla da fare invece, anche perché de Vries è stato velocissimo alla partenza e anche dopo il pit-stop obbligatorio. Ci ha provato anche Luca Ghiotto, che ha ritardato la sosta ai box comandando la parte centrale della corsa, ma l’italiano è uscito comunque dietro a de Vries e Latifi; inoltre, ha dovuto lottare contro Louis Delétraz, passando a tre giri dal termine ma poi venendo infilato dallo stesso all’ultimo. Tornando al neo-campione, oltre al titolo da festeggiare c’è già un chiaro futuro in Formula E con Mercedes, mentre Latifi ha praticamente un passo in Williams per correre in Formula 1.

FIA Formula 2 – Sochi, Gara: gli altri piloti a punti

Sérgio Sette Câmara ha concluso un ottimo recupero con il 5° posto finale, precedendo Nobuharu Matsushita e Jack Aitken, quest’ultimo partito oltre la metà dello schieramento di partenza. Nikita Mazepin chiude finalmente a punti con l’8° posto sul circuito di casa, mentre a completare la top-10 ci sono Callum Ilott – sprofondato dalla terza piazza iniziale – e Guanyu Zhou. Sfortunati i russi: Artem Markelov è stato costretto a parcheggiare la vettura a bordo pista, mentre Matevos Isaakyan non è andato oltre un anonimo 18° posto. Ritirato anche Mick Schumacher per noie meccaniche.

FIA Formula 2 – Sochi, Gara: classifica (in arrivo)