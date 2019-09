E intanto un passo verso il titolo è stato fatto: Nyck de Vries conquista la pole position anche nelle qualifiche della Formula 2 a Sochi. L’alfiere di ART Grand Prix ha preceduto il suo rivale Nicholas Latifi, seguito da un sorprendente Callum Ilott e da Luca Ghiotto.

FIA Formula 2 – Sochi, Qualifiche: la cronaca

Il pilota olandese continua a essere imprendibile nelle sessioni di qualifica, conquistando la quinta pole position stagionale (contando anche quella del weekend annullato a Spa-Francorchamps). Un’ottima notizia per lui, che è pronto a mettere le mani sul titolo già in questo fine settimana russo. Non avrà vita facile: Latifi partirà al suo fianco dalla prima fila, pronto per un difficile recupero essendo il primo inseguitore in classifica di de Vries. Ghiotto dovrà fare molto di più, essendosi classificato 4° dietro anche a Ilott; il britannico è risultato molto competitivo e vedrà di ripetere le stesse prestazioni di Monza. Guanyu Zhou è 5°, con Sérgio Sette Câmara in sesta piazza. A completare la top-10 ci sono Louis Delétraz, Nikita Mazepin (che gioca in casa), Jordan King e Nobuharu Matsushita. Solamente 12° Jack Aitken, a un secondo dalla vetta e con Mick Schumacher davanti a lui.

FIA Formula 2 – Sochi, Qualifiche: vita dura per i russi

Difficile la situazione degli altri russi in gara: Artem Markelov non è andato oltre la 16esima posizione con la ex monoposto di Anthoine Hubert, mentre Matevos Isaakyan è 17° al suo debutto nella categoria. Il duo Trident, composto da Giuliano Alesi e da Ralph Boschung, è rispettivamente 14° e 15°, con Sean Gelael 13°. Male Marino Sato, neo campione dell’Euroformula Open ma penultimo sulla griglia, a sandwich tra Tatiana Calderon e Mahaveer Raghunathan.

