smart EQ fortwo e-cup | Vallelunga, Gara 1 e 2: gran doppietta di Azzoli

Un weekend davvero perfetto quello che ha vissuto Riccardo Azzoli a Vallelunga, quarto appuntamento della smart EQ fortwo e-cup. Il pilota del Team Gino ha dominato tutto il fine settimana romano, portando a casa la vittoria in entrambe le gare.

smart EQ fortwo e-cup – Vallelunga, Gara 1: la cronaca

Azzoli ha conquistato la vetta sia nelle prove libere sia in qualifica e si è poi imposto in modo perentorio anche in Gara 1, con un dominio che non ha lasciato alcuno scampo agli avversari. Il duo in testa al campionato composto da Vittorio Ghirelli e Giuseppe De Pasquale ha completato il podio dopo un bellissimo duello giocato sul filo dei decimi durato fino all’ultimo giro. Quarto posto in rimonta per Piergiorgio Capra, che ancora una volta ha regalato spettacolo ed emozioni in pista. Il debuttante Lorenzo Nicoli ha chiuso la sua prima gara nella smart EQ fortwo e-cup con un ottimo sesto posto, davanti ad Alfonso Chiarini e Marco Panzavuota . Solo 9° Fulvio Ferri, attuale campione in carica. Vittoria nel Trofeo Gentleman per Antonino Cannavò, che festeggia la vittoria di categoria con un bel decimo posto finale. Grande lotta nel Trofeo Junior, dove il giovanissimo monegasco Benjamin Cartery ha conquistato la vittoria di classe grazie alle 14esima posizione assoluta. Secondo posto di categoria per Gianalberto Coldani, davanti al rookie Leonardo Caglioni.

smart EQ fortwo e-cup – Vallelunga, Gara 2: la cronaca

Azzoli ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per poter mettere le mani sul secondo successo stagionale: partito ottavo per via della griglia invertita, il pilota di Latina, dopo aver rimontato tutte le posizioni, ha piegato la resistenza di un velocissimo Carboni solo nel corso del penultimo giro. Terzo posto per Ferri, che chiude nel miglior modo possibile un weekend tutto in crescendo. Il leader di campionato Ghirelli, partito settimo dopo la seconda piazza di ieri, è risalito fino al quarto posto. Alla terza gara in carriera, Mosconi conquista un’ottima top-5, grazie ad una prestazione solida e convincente. Sesta posizione per Cannavò, di nuovo in Top10 assoluta e vincitore della speciale classifica Gentleman; il pilota siciliano ha preceduto di un soffio Marco Panzavuota. Riccardo Longo vince invece fra gli Junior.