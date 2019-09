Suzuki Rally Cup | Girone CIWRC, ultimo atto al Rally San Martino

Il girone legato al Campionato Italiano WRC del Suzuki Rally Cup è giunto alla sua conclusione: il Rally di San Martino che si correrà questo weekend è l’ultimo capitolo da affrontare prima della finalissima di ottobre al Trofeo ACI Como, dove i migliori dei due gironi (incluso quindi anche quello del CIR) si affronteranno per determinare il campione assoluto del monomarca.

Pellè tallonato da Goldoni nel Suzuki Rally Cup, girone CIWRC

E la competizione sulle Swift 1.6 Sport e 1.0 Boosterjet R1 si conclude nel girone con una lotta sul filo di lana per il primato: da una parte Roberto Pellé, leader a quota 71 punti, dall’altra Simone Goldoni che insegue ad una sola lunghezza di distanza. Merito di quanto avvenuto al precedente Rally di Alba, in cui l’aostano guidato alle note da Flavio Garella ha condotto la sua Swift Boosterjet alla seconda vittoria stagionale dopo il debutto positivo con la vettura nel Suzuki Rally Cup al Rally 1000 Miglia. Dall’altra parte però Pellé è pronto a vendere cara la pelle (passateci la faciloneria del calembour) dall’alto della sua esperienza con la Swift 1.6 Sport e della continuità dimostrata in campionato con tanto di vittoria in Salento. Ancora una volta il trentino avrà al suo fianco Giulia Luraschi alle note.

Suzuki Rally Cup 2019, Rally San Martino: gli altri iscritti

Ma la lotta per il primato nel girone non si esaurisce qui, e concede qualche spazio di manovra anche ad Andrea Scalzotto, fermo a quota 54 punti e quindi sedici in meno rispetto a Pellé. Il pilota del Funny Team ha avuto come migliori risultati nel Suzuki Rally Cup 2019 il primo posto al Rallye Elba, che fa il paio con la vittoria al Roma Capitale inserito però nel girone CIR.

Tra gli altri iscritti Suzuki al via del Rally di San Martino citiamo anche Marco Longo, il cui miglior risultato stagionale quest’anno è stato il terzo posto nel monomarca al Rally del Salento e Nicola Schileo, distintosi per la lotta accesa con Scalzotto al Rally della Marca poi conclusa con la sua vittoria. Infine citiamo anche l’elvetico Ivan Cominelli, secondo nel Suzuki al Rally di Alba. Tredici in tutto gli equipaggi al via nel weekend: la lista completa alla fine dell’articolo.

Il 39esimo Rally San Martino di Castrozza si correrà dal 13 al 14 settembre nella valle del Primiero e all’ombra del gruppo dolomitico delle Pale di San Martino: qui tutti i dettagli del programma e qui la panoramica degli iscritti.

Suzuki Rally Cup 2019, girone CIWRC: gli iscritti al Rallye San Martino