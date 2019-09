Blancpain | Budapest, Gara 1: dominio Mercedes con Abril e Marciello sotto la pioggia

La prima gara del gran finale del Blancpain GT World Challenge Europe è andata in scena ieri sotto la pioggia: a Budapest, Vincent Abril e Raffaele Marciello hanno dominato per tutta l’ora, precedendo l’altra Mercedes-AMG GT3 di Luca Stolz e Maro Engel.

Blancpain GT World Challenge Europe – Budapest, Gara 1: la cronaca

Partiti dalla pole position, i due di AKKA ASP Team hanno sempre mantenuto saldamente la testa della corsa, conquistando così la seconda vittoria nella ex Sprint Cup. Gli occhi son però tutti puntati sul 2° posto dei tedeschi di Black Falcon, soprattutto su Engel che ha recuperato posizioni su posizioni, battendo anche l’opposizione di Christian Engelhart che si è dovuto poi arrendere e accontentarsi del 3° posto; lui e Mirko Bortolotti, dopo il risultato di ieri, sono fuori matematicamente dalla lotta al titolo. Discreta prestazione per Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, in difficoltà con la pista bagnata: l’equipaggio dell’Orange1 FFF Racing Team è risalito dall’ottava piazza sulla griglia di partenza fino alla quinta, rimanendo ancora leader del campionato ma con soli due punti; oggi dovranno scattare dalla 13esima posizione, quando i loro rivali Engel e Stolz saranno quarti.

Blancpain GT World Challenge Europe – Budapest, Gara 1: Neubauer e Bastian in Silver Cup

Fuori dai giochi anche Simon Gachet e Christopher Haase, sesti anche se erano appesi solamente a un filo flebile di speranza. Buona gara di Kelvin van der Linde e Clemens Schmid, quarti dopo aver tenuto dietro sul finale proprio la Lamborghini di Mapelli e Caldarelli. Thomas Neubauer e Nico Bastian ancora al vertice nella Silver Cup e settimi assoluti, davanti a Charles Weerts e Christopher Mies ottavi.

Blancpain GT World Challenge Europe – Hungaroring, Gara 1: classifica