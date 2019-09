Dakar | Altri due giorni di test completati in Polonia per Alonso

Continua la preparazione di Fernando Alonso per la Dakar 2020: a bordo del proprio Toyota Hilux, il pilota spagnolo ha completato con successo due giorni di test a Szczecin, in Polonia, dove ha percorso ben 700 chilometri.

Alonso ha completato positivamente dei test in Polonia

Il due volte campione del mondo di Formula 1 ed ex pilota di Renault, McLaren, Ferrari e Minardi, ha affrontato anche alcuni tratti della Baja Poland recentemente conclusa. La prova ha visto piste di sabbia, terreno duro e morbido e terreni dissestati creati da specialisti di rally e dal partner logistico del team, Overdrive Racing. «È stata sicuramente una prova positiva qui in Polonia», ha dichiarato l’asturiano, «dove ho potuto sperimentare un tipo di terreno diverso. In questa prima fase del mio allenamento, vivo intensamente ogni chilometro a bordo del Toyota Hilux e sono felice di essere riuscito a spingermi oltre i piani originari della squadra. È davvero bello far parte della famiglia Toyota e avere l’opportunità di cimentarsi in diversi tipi di sport motoristici. L’auto è stata davvero divertente da guidare e mi godo ogni test».

Continua la preparazione: appuntamento in Sudafrica fra una settimana

Alonso aveva già affrontato alcune prove a marzo con Giniel de Villiers e, dopo la decisione di partecipare alla Corsa dei Faraoni, è volato in Namibia dove ha completato ben 1.000 chilometri. La prossima tappa sarà il Sudafrica per una gara non competitiva nella 400 di Lichtenburg, quinta prova della serie sudafricana di Cross Country che si terrà il 13 e 14 settembre.