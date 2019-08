TCR Italy | Imola, Qualifiche: terza pole stagionale per Bettera

È ancora Enrico Bettera a dire la sua nelle qualifiche del TCR Italy: il pilota bresciano, a bordo dell’Audi RS3 LMS di Pit Lane Competizioni, si è guadagnato la sua terza pole position stagionale a Imola. Accanto a lui, in prima fila ci sarà Matteo Greco con la CUPRA Leon TCR della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing.

TCR Italy – Imola, Qualifiche: la cronaca

Con il tempo di 1’52”849, Bettera ha preceduto Greco, Jacopo Guidetti – sulla Audi di BF Motorsport – ed Igor Stefanovski, quest’ultimo sulla CUPRA dello Stefanovski Racing Team. A poco più di un decimo dal macedone, Felix Wimmer è quinto sulla Cupra del Wimmer Werk Motorsport, mentre per cinque centesimi di distacco Stefano Comini e Luca Segù hanno guadagnato la sesta posizione sulla Honda Civic FK2 di Race Republic. È invece d’alta quota la quarta fila di schieramento dove sono proprio i due contendenti sulla vetta tricolore, Salvatore Tavano e Marco Pellegrini, a guadagnare la settima e ottava piazza. Una fila che, data l’inversione delle prime otto posizioni delle prove ufficiali per lo schieramento di Gara 2, corrisponderà alla prima della griglia di domani con la Hyundai i30 N di Target Competition e la Cupra di Scuderia del Girasole by Cupra Racing fianco a fianco davanti a tutti.

TCR Italy – Imola, Qualifiche: Scalvini primo tra le DSG

Completano la top-10 chiusa in appena 1″2 le Cupra di Eric Scalvini, terzo alfiere della Scuderia del Girasole e primo per il Trofeo Nazionale DSG e del sorprendente Raffaele Lissignoli, alla sua prima uscita tricolore per Pit Lane Competizioni. Il capoclassifica di DSG, Matteo Bergonzini sulla CUPRA di BF Motorsport, è invece 11° davanti a Max Mugelli che ha dovuto chiudere anzitempo la sua sessione per un inconveniente al leveraggio del cambio sulla Alfa Romeo Giulietta by Romeo Ferraris schierata da PRS Motorsport. Seguono nello schieramento gli altri alfieri del Wimmer Werk con Peter Gross, Christian Voithofer e Günter Benninger tutti in corsa sia per il Trofeo Nazionale AM che per il DSG.

TCR Italy – Imola, Qualifiche: classifica