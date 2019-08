TCR DSG Endurance | Imola, Qualifying Race: pole e vittoria per Volpato

Un’ottima prova per Gabriele Volpato nella Qualifying Race di Imola del Campionato Italiano TCR DSG Endurance. Il pilota dell’Audi, scattato dalla pole position conquistata nelle qualifiche, si è imposto fin dalla partenza e domani punterà alla vittoria della gara da un’ora.

Campionato Italiano TCR DSG Endurance – Imola, Qualifying Race: la cronaca

Volpato ha subito risposto agli attacchi di Giacomo Barri e si è mantenuto al comando, prendendo qualche metro di vantaggio fin dal 1° giro, riuscendo a conservare il primato fino alla bandiera a scacchi, assicurandosi così la pole position per la gara di domani. Il 2° posto non è mai stato in discussione, perché Barri è stato bravo a portarsi subito fuori dalla mischia con l’Audi di BF Motorsport: i vincitori della gara di Vallelunga hanno concluso alle spalle di Volpato-Pelatti, e partiranno dunque in prima fila nella gara endurance di domani. La lotta per il 3° gradino del podio è stata incandescente e alla fine a spuntarla è stato Giovanni Altoè sulla CUPRA, che ha messo in cassaforte lo start dalla seconda fila per la gara di domani. Al suo fianco prenderà il via la CUPRA gemella di Carlotta Fedeli e Cosimo Barberini. Decisa a riscattare la gara difficile del Mugello, la pilota romana oggi ha difeso strenuamente la posizione dagli attacchi di Nicola Sciaguato, che poi ha ceduto anche a Giuseppe Montalbano.

Campionato Italiano TCR DSG Endurance – Imola, Qualifying Race: Merzario in fondo

A completare la top-10 Raffaele Gurrieri, Michele Imberti, Nicola Baldan, alle prese con problemi ai freni, e Ronnie Valori. Arturo Merzario ha concluso la gara in fondo al gruppo, ma ha migliorato sensibilmente i suoi crono sull’Audi che condivide con Mariano Costamagna e che ha provato ieri per la prima volta.

Campionato Italiano TCR DSG Endurance – Imola, Qualifying Race: classifica