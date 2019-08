F4 Italia | Imola, Gara 2: finalmente Stanek, Petecof precede Hauger

Arriva finalmente il primo successo per Roman Staněk nell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth. L’alfiere di US Racing, partito dalla pole position, non commette nessun errore a Imola e chiude davanti a Gianluca Petecof e Dennis Hauger.

Italian F4 Championship – Imola, Gara 2: la cronaca

Avevamo visto uno Staněk ancora poco concreto in Gara 1, ritirato dopo aver sforzato troppo una sospensione della propria monoposto. Stavolta, il pilota della Repubblica Ceca ha mantenuto un buon ritmo e le Safety Car entrate per alcuni fuoripista non hanno fatto vacillare la sua concentrazione. Per lo junior Sauber è la prima affermazione nel tricolore, arrivato in una corsa dove ha preceduto i contendenti al titolo: Petecof si è rilanciato dopo la brutta manche del primo pomeriggio, mentre Hauger coglie un altro risultato importante per il proprio cammino. Mikhael Belov conferma la propria ottima forma a Imola con un 4° posto, precedendo Jonny Edgar (scattato malissimo dalla prima fila), Paul Aron, Ido Cohen, Oliver Rasmussen, Alessandro Famularo e il nostro Umberto Laganella a chiudere i primi dieci.

Italian F4 Championship – Imola, Gara 2: la situazione in classifica

La situazione in classifica parla molto chiaro: Hauger mantiene la vetta della generale conquistata in Gara 1 con ben 205 punti, mentre Petecof rosicchia qualcosa e sale a 187. Aron è stabilmente 3° a 112, seguito da Belov a 93 e da Durksen a 87. Cohen è 6° Cohen, Alatalo 7° con 82. Stanek è solamente 9° anche avendo saltato un appuntamento, preceduto da Krutten. Edager chiude la top-10.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth – Imola, Gara 2:classifica