Blancpain | Nurburgring, Qualifiche: Bortolotti e Vanthoor si dividono le pole position

Mirko Bortolotti e Dries Vanthoor conquistano le due pole position al Nürburgring, penultimo round del Blancpain GT World Challenge Europe. L’italiano regala la prima alla Lamborghini del GRT Grasser Racing Team, mentre il belga tenta il rilancio dell’Audi del Team WRT.

Blancpain GT World Challenge Europe – Nurburgring, Qualifiche 1: la cronaca

Per Bortolotti si tratta di un tracciato che ha già ripassato di recente: infatti, solamente qualche settimana fa aveva vinto nell’ADAC GT Masters, con anche l’obiettivo di prepararsi al meglio per questo appuntamento. Attenzione però dietro: Luca Stolz, capoclassifica assieme a Maro Engel, è 2° con la Mercedes-AMG GT3 di Black Falcon, pronto a cogliere la vittoria e a tentare un altro allungo in classifica. Simon Gachet è 3° con l’Audi R8 LMS GT3 del Saintéloc Racing, seguito dalle altre due Audi di Attempto Racing affidate a Kevin van der Linde e al nostro Mattia Drudi. Marco Mapelli, 2° in classifica con Andrea Caldarelli sulla Lambo di Orang1 FFF Racing Team, è “solamente” 6°. Indietro Vincent Abril, 13°, mentre Aston Martin è in difficoltà: 12° posto con Ricky Collard di R-Motorsport. Nel fondo le Ferrari in gara.

Blancpain GT World Challenge Europe – Nurburgring, Qualifiche 2: la cronaca

La Casa dei Quattro Anelli coglie la partenza dal palo nelle Q2 con Vanthoor, col compagno Ezequiel Pérez Companc che aveva segnato solo il 10° tempo in Q1. Si tratta comunque di una tripletta Audi: Christopher Haas è 2°, mentre Christopher Mies è 3°, lasciando solo il 4° posto a Engel su Mercedes. Marvin Kirchhöfer riporta in alto Aston Martin con la quinta piazza, mentre Raffaele Marciello riscatta non l’ottima qualifica del compagno di squadra con il 6° crono. Caldarelli è 7°, mentre Christian Engelhart è solo 10°.

Blancpain GT World Challenge Europe – Nurburgring, Qualifiche 1: classifica

Blancpain GT World Challenge Europe – Nurburgring, Qualifiche 2: classifica