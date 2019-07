Suzuki Rally Cup | Girone CIWRC: gli equipaggi al Rally Alba

Anche per il Suzuki Rally Cup si sta avvicinando il momento della resa dei conti in ognuno dei due gironi in cui è stato diviso quest’anno. In quello legato al Campionato Italiano WRC mancano due appuntamenti prima del redde rationem della superfinale del Trofeo ACI Como di fine ottobre.

Suzuki Rally Cup, i protagonisti principali del girone CIWRC ad Alba

Intanto, siamo giunti al penultimo round che si correrà questo weekend al Rally di Alba, valido appunto per il CIWRC. Tredici gli equipaggi in corsa con le Suzuki Swift sulle strade delle Langhe piemontesi, presenti in una start list globalmente notevole sia a livello quantitativo che qualitativo. Tanta partecipazione quindi anche nel monomarca della casa di Hamamatsu, con la battaglia per le posizioni di vertice attualmente occupate da Roberto Pellé, salito in vetta del girone CIWRC a seguito degli eventi del precedente Rally della Marca.

Il trentino attualmente ha dieci punti di vantaggio su Simone Goldoni: partito benissimo con la vittoria nel Suzuki Rally Cup al Rally 1000 Miglia ed autore di piazzamenti d’onore nelle due gare successive, nel trevigiano il giovane pilota di Nordovest Racing ha accusato un problema alla pompa di benzina della sua Swift 1.0 Boosterjet R1 ed è stato costretto al ritiro, aprendo la strada a Pellé. Il trentino a sua volta è finito sempre a podio nel monomarca e ha infilato una vittoria al Rally del Salento: tanto basta per sbarcare ad Alba con i galloni del leader (per ora).

Occhio comunque al terzo incomodo, ovvero Andrea Scalzotto, che chiude il podio della classifica del monomarca prima del Rally Alba. Vincitore all’Elba e capace di impensierire Goldoni quando quest’ultimo si trovava in testa ai piazzamenti del girone CIWRC, il pilota del Funny Team deve riscattare la beffa nel precedente Marca, con la rottura alla cinghia dei servizi della sua Swift Sport 1.6 ad impedirgli una possibile seconda vittoria stagionale.

Tra gli altri protagonisti del Suzuki al via, citiamo anche l’attuale quarto classificato Marco Longo, che cerca la sua prima affermazione nel monomarca, e il vincitore nella Marca trevigiana Nicola Schileo.

Qui tutti i dettagli del programma ed orari del Rally di Alba 2019.

Rally Alba 2019, Suzuki Rally Cup Girone CIWRC: gli iscritti

181 Pellè Roberto e Luraschi Giulia (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Destra 4);

182 Goldoni Simone e Garella Flavio (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 – Nordovest Racing);

183 Scalzotto Andrea e D’Ambrosio Sofia (Suzuki Swift 1.6 Sport – Funny Team);

184 Longo Marco e Conci Mattias (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Destra 4);

185 Schileo Nicola e Cervi Alessandro (Suzuki Swift 1.0 Boostjet R1 – Winners Rally Team);

186 Cominelli Ivan e Fieni Igor Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 – Mediaprom Racing);

187 Pollarolo Andrea e Pozzoni Alessandra (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 – Novara Corse);

188 De Antoni Edoardo e Musiari Martina (Suzuki Swift 1.0 Boostjet R1 – Rally Team);

189 Cocino Ivan e Brambilla Aldo (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Meteco Corse);

190 Chiaudrero Daniele e Lecca Giorgia (Suzuki Swift 1.6 Sport – Turismotor’s);

191 Ferro Alessandro e Penna Davide Nicola (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Turismotor’s);

192 Melloni Emilio e Manghera Maurizio (Suzuki Swift 1.6 Sport R1b – Scuderia Speed Fire);

193 Truzzi Stefano e Minervino Gianluca (Suzuki Swift 1.6 Sport R1b).