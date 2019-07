Suzuki Rally Cup | Torna il girone CIR con il Rally Roma Capitale: gli equipaggi al via

Dieci equipaggi del Suzuki Rally Cup saranno presenti questo weekend al Rally di Roma Capitale, quarto appuntamento del monomarca dedicato ai modelli Swift e Baleno e valido per il girone legato al Campionato Italiano Rally.

Sono passati due mesi dall’ultima volta che abbiamo visto i nostri trofeisti del Suzuki correre in una prova CIR: l’ultima volta è stata alla Targa Florio, poi il Rally Cup è sì proseguito ma all’interno dell’altro girone, quello del CIWRC. Adesso si torna a competere in una prova del Tricolore “maggiore”, in una gara quale è il Roma Capitale che ha validità anche per il Campionato Europeo.

Il punto sulla classifica del Suzuki Rally Cup – Girone CIR

Nella classifica del Suzuki Rally Cup CIR troviamo attualmente in testa Fabio Poggio, reduce dal ritiro alla Targa Florio ma vittorioso nella categoria nel primo evento del Rally Il Ciocco e al successivo Sanremo. L’alfiere di Alma Racing mantiene la leadership con cinque punti di vantaggio su Andrea Scalzotto, sul podio al Ciocco e in Sicilia. A sua volta, ad una sola lunghezza di distanza dal pilota del Funny Team si piazza Simone Rivia, terzo in classifica ed autore di due piazzamenti d’onore su tre prove del Suzuki Rally Cup 2019.

Scalzotto e Rivia cercheranno così di ottenere il primo successo stagionale per mettere in difficoltà Poggio e la sua leadership, ma nel frattempo bisogna prestare attenzione ad un giovane esordiente che si sta facendo strada nel monomarca: parliamo di Emanuele Rosso, che ha cominciato male la stagione con un ritiro al Ciocco per poi innestare una risalita notevole sino alla vittoria nella Targa Florio, dimostrando così un feeling crescente con la propria Swift 1.0 Boosterjet R1.

L’under 25 (che lotta per la testa della categoria con Scalzotto) sarà uno dei piloti da tenere d’occhio al Roma Capitale, anche perché con un’altra vittoria potrebbe compiere un balzo cruciale verso i piani alti della classifica; stesso dicasi per Corrado Peloso, a pari punti con Rosso. A quattro punti di gap dai due piloti si piazza Sergio Denaro, veterano del Suzuki Rally Cup visto che partecipa sin dalla prima edizione e che sta raccogliendo i frutti della sua lunga esperienza in questo campionato (fatta eccezione per il risultato deludente alla gara di casa della Targa Florio, dove non è andato oltre un nono posto).

Il resto dell’attuale classifica del girone CIR vede poi le presenze di Stefano Martinelli al settimo posto, il cui miglior piazzamento sino ad ora è il quarto posto in Sicilia, seguito da Danilo Costantino. Al nono troviamo Simone Borgato, mentre la top ten si chiude con due piloti a pari punteggio, ovvero Stefano Strabello e Giorgio Fichera, unico a correre a Roma con la Suzuki Baleno.

Suzuki Rally Cup 2019: gli iscritti al Rally Roma Capitale

102 Fabio Poggio e Valentina Briano (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1- Alma Racing);

103 Simone Rivia e Andrea Dresti (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 – N.C.);

104 Andrea Scalzotto e Daniele Cazzador (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – U25 – Funny Team);

105 Emanuele Rosso e Andrea Ferrari (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1- U25 – Meteco Corse);

106 Corrado Peloso e Paolo Carrucciu (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – La Superba);

107 Stefano Martinelli e Federico Grilli (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – G.R. Motorsport);

108 Danilo Costantino e Alessandro Parodi (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Meteco Corse);

109 Giorgio Fichera e Simona Domenica Duro (Suzuki Baleno Boosterjet Rstb 1.0);

110 Simone Borgato e Emanuele Dinelli (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – U25 – Versilia Rally Team);

111 “Pino Pic” e Gabriele Clerici (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Project Team)