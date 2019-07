TCR Europe | Spielberg, Gara 2: Engstler (s)batte Filippi, Files 2° davanti a Morgan

Un finale col botto quello del TCR Europe al Red Bull Ring in Gara 2: Luca Engstler passa Luca Filippi all’ultimo giro e mandando contro il guard-rail l’italiano. A podio Josh Files e Alex Morgan, in una corsa condizionata dalla pioggia e dominata da Tom Coronel, poi penalizzato.

TCR Europe – Spielberg, Gara 2: la cronaca

Si tratta della prima vittoria nella serie per il tedesco figlio d’arte, che ha già in tasca il titolo del TCR Middle East e del TCR Asia Series oltre quello di vicecampione nell’ADAC TCR Germany, che ha letteralmente battuto l’opposizione di Filippi. Il pilota piemontese, anche lui a bordo di una Hyundai i30 N TCR, aveva resistito al sorpasso del rivale, ma i due sono entrati in contatto e ad aver la peggio è stato proprio l’alfiere del BRC Racing Team. Files completa un bel weekend con una vittoria in Gara 1 e il 2° posto, che lo rilanciano in classifica, seguito da Morgan che coglie un risultato quasi insperato. Incredibile rimonta per Nelson Panciatici, risalito addirittura dall’ultimo posto fino al 4°. Grande corsa anche per il nostro Gianni Morbidelli, sempre in lotta nel gruppo è 5° sul traguardo. Mat’o Homola è 6°, seguito da Santiago Urrutia, Maxime Potty, Andreas Bäckman e Aurélien Comte.

TCR Europe – Spielberg, Gara 2: occasione persa per Coronel

Passiamo a Coronel: l’esperto pilota olandese scattava dalla pole position e ha mantenuto saldamente la leadership. Anche le due SC, intervenute prima per l’incidente alla curva 1 di Josh Filippi e Daniel Nagy e poi per Tamas Tenke piombato nelle barriere, non avevano destabilizzato il pilota Honda, ma poi è arrivata una penalità perché i suoi meccanici stavano lavorando sulla sua auto anche nei cinque minuti antecedenti alla partenza; così, Coronel non ha effettuato il drive through e si è beccato ben 30”. Solo 12° Julien Briché, mentre si è ritirato Gilles Magnus.

TCR Europe – Spielberg, Gara 2: classifica