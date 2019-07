F4 Italia | Spielberg, Gara 1: prima affermazione di Aron davanti a Krutten

Finalmente arriva la prima vittoria per Paul Aron nell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth a Spielberg. Il pilota della Prema, junior Mercedes e fratello di Ralf già vincitore della serie quattro anni fa, ha trionfato davanti a Niklas Krütten.

Italian F4 Championship – Spielberg, Gara 1: la cronaca

Potrebbe essere una svolta per la stagione questa prima affermazione dell’estone, che aveva conquistato solamente una pole position in Gara 2 a Misano e due terzi posti. Aron ha sfruttato al meglio la partenza dalla prima fila, sfilando il poleman Roman Staněk ma venendo sorpassato proprio da Krütten, che si era imposto in testa ma poi sceso al 2° posto. Per il tedesco non è un risultato da buttare, dato che per Gara 2 partirà comunque davanti a tutti grazie all’ottima prestazione nelle qualifiche di stamane. Tutt’altra storia per Staněk, che ha sprecato l’occasione con un’uscita sulla ghiaia alla curva 4 e poi ritornato mestamente ai box al 6° giro per il ritiro definitivo. Così, sul podio sale un altro debuttante, Joshua Dürksen, che ha preceduto William Alatalo e Dennis Hauger; il norvegese ha rosicchiato altri punti nei confronti nel leader della classifica Gianluca Petecof, che ha chiuso solo all’8° posto ma ancora forte di 37 punti di vantaggio sul suo rivale di Van Amersfoort.

Italian F4 Championship – Spielberg, Gara 1: Belov ritirato

Alessandro Famularo aveva accarezzato l’idea di concludere a podio, ma l’alfiere della Prema non è riuscito a difendersi dopo l’uscita della Safety Car, che era entrata alla seconda tornata a causa di Laszlo Toth, Ivan Berets e Mikhael Belov rimasti fermi in pista, quest’ultimo in un punto differente per colpa di un contatto con Giorgio Carrara. Ido Cohen è 7°, mentre a completare i primi dieci ci sono Gregoire Saucy e Jonny Edgar.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth – Spielberg, Gara 1: classifica