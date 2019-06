Jelmini raggiunge il podio nella Clio Cup Open a Le Castellet

Un podio che vale il doppio, quello che ha conquistato Felice Jelmini al Paul Ricard, nella Clio Cup Open, l’appuntamento organizzato da Renault Sport, che ha visto al via i migliori protagonisti dei vari monomarca nazionali. Ben 44 vetture al via, nel contesto del weekend del Gran Premio di Formula 1.

Quattro team italiani a Le Castellet

Il portacolori del team Composit Motorsport è stato il migliore degli italiani. Due volte in seconda fila (dopo avere ottenuto nella sessione di qualifica il quarto tempo assoluto), in Gara 1 il leader della Clio Cup Italia, reduce dalle due vittorie conquistate un paio di settimane fa a Monza, ha “rischiato” di centrare il secondo posto. Solo un contatto avuto nelle fasi conclusive lo ha poi costretto alla resa. Quindi, nella seconda gara di domenica mattina, Jelmini è stato ancora perfetto e alla fine per lui è arrivato un eccellente terzo posto. Bene anche i suoi compagni di squadra Fabrizio Ongaretto e Paolo Felisa. Ma a mettersi particolarmente in evidenza è stata Francesca Raffaele, con i suoi 16 anni la più giovane in assoluto. La milanese dell’Oregon Team, quest’anno alla sua prima stagione nella Clio Cup Italia, pur non avendo mai visto prima il tracciato transalpino, è stata regolare e nella prima gara del sabato ha concluso ventunesima, confermandosi come la migliore della pattuglia tricolore.

Costantemente tra i più veloci anche Giacomo Trebbi, in Gara 1 a ridosso della “top 10”, prima di essere escluso dalla classifica per un disguido tecnico. Nella seconda gara, il romagnolo della Explorer Motorsport si è collocato a metà classifica ed ha tagliato il traguardo 23°. Costante anche “Saetta McQueen”, in pista con i colori della MC Motortecnica. Per la cronaca, a conquistare la vittoria in entrambe le gare è stato il britannico Jack Young con i colori del team Eddie Stobart Racing.

Renault Sport coinvolta nella Formula 1

Grande l’impegno di Renault Sport, a cui va il merito di avere messo in piedi un’iniziativa di ampio respiro continentale, che verrà ripetuta nel weekend del 27 e 28 luglio, nello stesso contesto del Gran Premio di Germania di Formula 1 che si disputerà sul circuito di Hockenheim.