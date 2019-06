WRC | Rally Italia Sardegna, Ogier a segno nella PS1. Campedelli migliore nel CIR

Con la superspeciale dell’Ittiri Arena Show, un circuito su sterrato – con un piccolo tratto in guado – da 2 km tondi, si sono aperte ufficialmente le ostilità del Rally Italia Sardegna 2019. Contesa che quest’anno non riguarda soltanto il WRC, ma anche il Campionato Italiano Rally e quello Terra, oltre che i format Junior.

Inizio positivo per Citroen

Una giornata di apertura, dopo la cerimonia di partenza con tanto di incredibile sessione fotografica di alcuni piloti Mondiali con i costumi sardi addosso (sic!), che si è aperta e si è chiusa nel segno di Sébastien Ogier. Il francese di Citroen soffre in mattinata ma si aggiudica il miglior tempo nello shakedown di Olmedo, per poi ripetersi vincendo la PS1. Ma per il team di Pierre Budar l’inizio è stato molto incoraggiante a livello globale, perché subito dietro al sei volte campione WRC si piazza ad un solo decimo di secondo di distanza il compagno di squadra Esapekka Lappi. Il finlandese proprio ieri ci aveva detto in una intervista di aver finalmente trovato il giusto set-up con la vettura già a partire dal Rally Portogallo, cosa dimostrata dai buoni tempi ma vanificata da un doppio imprevisto nelle speciali finali.

I piazzamenti dopo la PS1 del Rally Italia Sardegna 2019

Terzo posto per Ott Tanak, alla centesima gara nel WRC e partito subito con il piede giusto a bordo della Toyota Yaris WRC, con un ritardo finale di tre decimi da Ogier. Ad un decimo dal compagno di squadra ecco Kris Meeke, quarto, mentre è quinto Teemu Suninen, più attardato con 1,6 secondi dalla vetta. Con lo stesso tempo si piazzano poi al sesto e al settimo posto Thierry Neuville ed Elfyn Evans: il belga di Hyundai si ferma a quasi due secondi da Ogier, mentre gli altri piloti su i20 Coupé WRC, Dani Sordo ed Andreas Mikkelsen, sono rispettivamente ottavo e nono. Chiude la top ten assoluta Jari-Matti Latvala, con qualche problema di freni nella zona guado.

Undicesimo tempo, e primo nel WRC2, per Nikolay Gryazin, seguito da Simone Tempestini; solo settimo di categoria l’altro italiano, Fabio Andolfi. Nel WRC2 Pro svetta il giovane Kalle Rovanpera, tredicesimo assoluto, seguito da Mads Ostberg.

I piazzamenti nel CIR e nel CIRT

Veniamo ora al CIR, dove si staglia il buon diciottesimo posto assoluto (vista la concorrenza) di Simone Campedelli, che sulla Ford Fiesta R5 con a fianco Tania Canton batte Andrea Crugnola su Skoda Fabia R5 per quattro decimi di secondo. Più indietro Giandomenico Basso (Fabia R5) e Luca Rossetti (Citroen C3 R5), con un ritardo di quasi due secondi per entrambi.

Nel CIRT riparte con il miglior tempo il vincitore del precedente Rally Adriatico, Stéphane Consani su Skoda Fabia R5, ma rilancia subito dietro Umberto Scandola, alla prima prova stagionale sotto le insegne delloHyundai Team Rally Italia. Terzo Nicolò Marchioro con la Fabia R5. Nel CIR Junior si afferma Mattia Vita tra i sette equipaggi ACI Team Italia con le Ford Fiesta R2T, mentre nel WRC3 miglior tempo per Jan Solans. Tra le Due Ruote Motrici cominciano subito con il vento in poppa Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, a bordo della Peugeot 208 R2.

Rally Italia Sardegna 2019, PS1: la top 30

POS # PILOTA TEMPO DISTACCO 1. 1 S. OGIER 2:00.7 2. 4 E. LAPPI 2:00.8 +0.1 3. 8 O. TÄNAK 2:01.0 +0.3 4. 5 K. MEEKE 2:01.1 +0.4 5. 3 T. SUNINEN 2:02.3 +1.6 6. 11 T. NEUVILLE 2:02.5 +1.8 7. 33 E. EVANS 2:02.5 8. 6 D. SORDO 2:02.7 +2.0 9. 89 A. MIKKELSEN 2:02.8 +2.1 10. 10 J. LATVALA 2:04.7 +4.0 11. 43 N. GRYAZIN 2:05.4 +4.7 12. 50 S. TEMPESTINI 2:05.6 +4.9 13. 22 K. ROVANPERÄ 2:06.3 +5.6 14. 69 J. HÄNNINEN 2:06.6 +5.9 15. 21 M. OSTBERG 2:06.6 16. 45 M. BULACIA 2:07.3 +6.6 17. 23 J. KOPECKY 2:07.3 18. 99 S. CAMPEDELLI 2:07.5 +6.8 19. 49 P. LOUBET 2:07.5 20. 24 G. GREENSMITH 2:07.7 +7.0 21. 102 A. CRUGNOLA 2:07.9 +7.2 22. 41 T. KATSUTA 2:07.9 23. 105 S. CONSANI 2:08.9 +8.2 24. 46 K. KAJETANOWICZ 2:09.0 +8.3 25. 100 G. BASSO 2:09.2 +8.5 26. 101 L. ROSSETTI 2:09.3 +8.6 27. 44 F. ANDOLFI 2:09.4 +8.7 28. 51 N. SOLANS BALDO 2:09.8 +9.1 29. 103 U. SCANDOLA 2:10.8 +10.1 30. 48 G. DE MEVIUS 2:11.2 +10.5

Si riparte domani con la prima giornata vera e propria del Rally Italia Sardegna 2019: qui tutti i dettagli con gli orari.